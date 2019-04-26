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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп пытается посадить Европу на ядерную бочку

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Источник изображения: vpk-news.ru

На территории Словацкой республики могут появиться военно-воздушные базы США, на которых будет размещено ядерное вооружение.

Об этом заявил депутат национального парламента, лидер партии "Голос народа" Петер Марчек, передают "Известия".

По его словам, "сейчас Соединенные Штаты оказывают огромное давление на словацкие власти, чтобы добиться постройки военных баз".

"Этот вопрос всячески маскируется и проходит в режиме тайных переговоров. Многие чиновники говорят о модернизации словацких военных аэропортов, хотя на самом деле речь идет о создании полноценных военно-воздушных баз США. Обсуждение этого вопроса проходит в рамках переговоров по подписанию нового двустороннего договора с США о сотрудничестве в сфере обороны", - сказал депутат, констатировав, что "в аэропорту Слиач вблизи города Банска-Бистрица и на авиабазе Кухине в западной Словакии должны появиться крупные склады для американского вооружения, а также казармы для военнослужащих США".

 

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Страны
Словакия
США
Проекты
Ядерный щит
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