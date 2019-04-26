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26.04.2019
Российская газета

На Камчатке экипажи военных кораблей отбились от "диверсантов"

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МРК Разлив
Малый ракетный корабль "Разлив" проекта 1234.
Источник изображения: Минобороны РФ

Малые ракетные корабли (МРК) Тихоокеанского флота "Мороз", "Разлив" и "Иней" в рамках контрольной проверки выполнили боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

После выхода с базы МРК отработали элементы маневрирования и отражения ударов с воздуха, провели учебные выходы в ракетную атаку основным оружием корабля.

Ночью морякам пришлось "обороняться" от условного противника.

"Военнослужащие вахты произвели профилактические гранатометания, применив ручные противодиверсионные гранатометы. Также для поражения условных боевых пловцов были использованы ручные гранаты", - говорится в сообщении.

Сегодня МРК проводят подготовительные упражнения перед боевыми стрельбами.


Юлия Гарднер

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