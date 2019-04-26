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26.04.2019
Военное обозрение

Инцидент с Су-22М4 произошёл во Вьетнаме

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Сообщается об инциденте в Военно-воздушных силах Вьетнама. По сообщениям местных СМИ, произошёл этот инцидент с истребителем-бомбардировщиком Су-22М4 советского производства.

Источник изображения: sina.com.cn

По последним сведениям, боевой самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы одного из аэродромов. Отмечается, что истребителя-бомбардировщик заходил на посадку на слишком высокой скорости, а потому система торможения не смогла остановить Су-22М4 на ВПП.

Пробив бетонное ограждение, самолёт выкатился в направлении оврага, находящегося за пределами аэродрома ВВС Вьетнама.

По некоторым данным, пилоту пришлось катапультироваться в момент движения самолёта по взлётно-посадочной полосе. Это позволило избежать жертв.

Самолёт не получил критических повреждений. В структурах ВВС Вьетнама отмечается, что Су-22М4 будет восстановлен.

Сформирована специальная комиссия, которая изучает вопрос о том, почему самолёт не смог остановиться в пределах ВПП аэродрома. Рассматривается версия как с ошибкой пилота, так и с нештатной работой шасси (включая систему торможения).

Для справки:

Самолёты Су-22М4 являются экспортным вариантом советского истребителя-бомбардировщика Су-17М4. Модель выпускалась в СССР в период с 1983 по 1990 годы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Су-22
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