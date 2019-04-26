Экс-глава СВР: в разведке вдохновение нужно, как и в поэзии

Вячеслав Трубников к своему 75-летию дал интервью ТАСС, в котором рассказал, почему отечественная разведка не оправдала ожиданий ЦРУ, и развеял ряд мифов лично о себе

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) России (1996–2000), первый заместитель министра иностранных дел (2000–2004), чрезвычайный и полномочный посол России в Индии (2004–2009), а еще один из самых кратких и лаконичных в общении сотрудников российской разведки, генерал армии и Герой России Вячеслав Трубников к своему 75-летию дал интервью ТАСС, в котором рассказал, почему отечественная разведка не оправдала ожиданий ЦРУ, и развеял ряд мифов лично о себе.

— Вячеслав Иванович, согласно "Википедии" в молодости вы с золотой медалью окончили физико-математическую школу при МГУ. Сейчас не жалеете, что ушли из науки? И пригодились ли эти знания в вашей последующей карьере?

— Рад, что этот вопрос позволит мне внести (с помощью ТАСС, конечно) правку в мою публичную биографию. Да, я закончил среднюю школу (№ 87 Краснопресненского района Москвы). Да, с золотой медалью. Да, учился в физико-математической школе при МГУ (вечерний факультатив, девятый-десятый классы). Но науку все-таки видел для себя только в ее прикладном обличье — мечтал получить специальность баллистика в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде.

Если на заключительную часть вопроса отвечать кратко и лаконично, то уверенно могу сказать — пригодились с точки зрения навыков логического мышления и не всегда логичных действий.

А ответ, по сути, лежит в цитировании А.С. Пушкина — "в геометрии вдохновение нужно, как и в поэзии", где слово "поэзия" легко заменить на слово "разведка"

— В МГИМО вы изучали хинди и английский. Это был ваш личный выбор или потребность того времени в специалистах по Индии?

— Я поступал на Восточное отделение факультета международных отношений в 1961 году. В фокусе международного внимания тогда были Куба, Египет и Арабский Восток в целом. Подал заявление на арабский язык, но был командирован на хинди с английским в качестве второго языка. Руководство МИД и МГИМО видело существенно дальше собственного моего носа.

— В дальнейшем значительная часть вашей карьеры была связана с Индией. Чем она стала персонально для вас — только работа или нечто большее?

— Работать можно в стране, которую знаешь. Результативно можно работать в стране, которую хорошо знаешь. А блестяще можно работать только в стране, которая близка твоему сердцу... Бхарат Мата — матушка Индия — для меня навечно вписана в этот третий раздел.

— Со времен Афанасия Никитина каждый побывавший в Индии снова становится первооткрывателем этой страны для соотечественников. Было ли что-то, что особенно впечатлило, запало в душу в этой стране? В советский период было время особенного увлечения Индией — знаменитые несколько слоников стояли в сервантах или на телевизорах во многих квартирах. На ваш взгляд, вернется ли для России время нового открытия для себя Индии?

— Употребить затертое до дыр выражение "Индия — страна контрастов" — значит не сказать ничего. Контрасты индийской столицы Дели, включая анклав диппредставительств образца 1961 года, которые я бы назвал визуально-социальными, неизгладимы в моей памяти до сих пор. Возможно, виной тому в целом обостренность и впечатлительность молодого советского студента, впервые выехавшего за рубеж на преддипломную практику. Спустя почти пяток веков после "Хождения за три моря" Афанасия Никитина я открывал для себя великую цивилизацию с сохранившимися до второй половины ХХ века четкими родимыми пятнами контрастов, ярко, временами ослепляюще бьющими в глаза иностранцу...

Советский Союз сделал очень много для содействия независимой Индии в нивелировании этих контрастов, в создании прочной индустриальной базы ее экономического развития. Но, на мой взгляд, затянувшееся почивание на лаврах благодетеля советского периода и занятость "наведением мостов" c Западом прервали процесс непрерывного познания завораживающей сути близкого нам по духу многонационального и многоконфессионального феномена под названием Республика Индия. А страна за последние четверть века стремительно ускорялась в своем всестороннем развитии, и сегодня России предстоит до конца понять, сколь далеко шагнул наш стратегический партнер в третье тысячелетие. Реально и объективно определив, где Индия и где Россия находятся в XXI веке, выявив потенциал и возможности друг друга, найдя совпадающие или взаимодополняющие векторы политического и социально-экономического суверенного развития, российско-индийское стратегическое партнерство, как ныне часто говорят, "обречено на успех".

— Насколько значимыми для нашей страны были Индия и весь регион Южной Азии в то время и не потерялось ли это значение сегодня?

— Южная Азия, с учетом международного авторитета Индии, сложных отношений ее с соседями — ракетно-ядерными Пакистаном и Китаем, ядовитого воздействия на политическую атмосферу региона афганской нестабильности и активности международных террористов, была и остается в фокусе внешнеполитического внимания России. Это внимание тем более усиливается на фоне попыток США выстроить Индо-Тихоокеанский военно-политический "ромб" антикитайской заостренности, включающий в себя США, Японию, Австралию и Индию, старающуюся справиться с опасной ролью канатоходца над пропастью утраты суверенитета.

— Вы стали одним из руководителей СВР России, наверное, в самое сложное для нее время. Шло сокращение штатов разведки, это было связано и с экономической ситуацией в стране, и, наверное, с политическими процессами: в бывших странах-союзницах выкорчевывалось все, что имело связи с Советским Союзом, и одновременно спецслужбы были под массированным, по крайней мере, информационным давлением внутри страны.

Не случайно ваш первый брифинг для прессы в должности первого заместителя директора СВР в мае 1992 года был посвящен развенчиванию мифов о том, что некие темные силы в спецслужбах продолжают действовать втайне от руководства страны и даже от главы СВР. А информационным поводом для него стало тогда заявление директора ЦРУ Роберта Гейтса о "незначительности изменений" в деятельности российских спецслужб после августа 1991 года. Насколько сильным тогда было давление, в частности, на работу разведки, и, выражаясь словами Пушкина, "кто тут нам помог — остервенение народа, Барклай, зима иль русский бог?"

— Краткая, но емкая преамбула к вопросу о том, что или кто помог разведке устоять против неимоверного внешнего и внутреннего давления на нее после событий августа 1991 года, и особенно после распада СССР, дает мне возможность сосредоточиться на столь же лаконичном ответе. Разведка выжила в новых условиях благодаря гражданскому мужеству и преданности народу ее костяка из государственников-патриотов, правильному пониманию ими духа ранее данной присяги и сути национальных интересов новой России, а также благодаря мудрому руководству нового командира в лице Евгения Максимовича Примакова (первый директор СВР России в 1991–1996 годах — прим. ТАСС) и "всепогодной" работоспособности и результативности деятельности оперативного состава.

— А кстати, что тогда ожидало ЦРУ от российских коллег?

— Полагаю, что в качестве задачи-минимум ЦРУ ставило паралич российской разведки, а задачей-максимум видело низведение нашей разведки до уровня разведслужб бывших стран Варшавского договора, осуществив в отношении СВР тот же комплекс мер, что и в отношении немецкой Штази (люстрации и т. п.).

— А в 1997 году были попытки даже столкнуть между собой российские спецслужбы, неслучайно, наверное, в ноябре 1997 года сообщалось, что вы в должности уже директора СВР вместе с возглавлявшим тогда ФСБ России Николаем Ковалевым провели совместную коллегию двух служб?

— СВР России строго выдерживала, выдерживает и будет далее укреплять принципиальную линию работы в унисон с ФСБ, ФСО и другими спецслужбами страны.

— Четыре года вы были заместителем возглавлявшего СВР Евгения Максимовича Примакова. Насколько значимой была его роль в том, чтобы руководство страны знало не только о том, о чем им говорят зарубежные партнеры?

— О значимости роли директора СВР Евгения Максимовича Примакова для осведомленности политического руководства России судить, прежде всего, представителям этого руководства. Я же назвал бы ее уникальной и неоценимой.

— На период вашего руководства СВР пришлись бомбардировки Югославии. Насколько неожиданным стало для России это решение США и сыграло ли это роль в формировании, может быть, более прагматичного и трезвого взгляда России на вопросы внешней политики?

— На долю СВР выпало латание прорех в российской внешней политике задолго до бомбардировок бывшей Югославии натовскими силами. Курс министра иностранных дел Козырева вел страну в безвозвратный тупик. Россия там бы и оказалась без решительного вмешательства директора СВР Е.М. Примакова. Это общепризнанный факт.

— В 1994 году в интервью ТАСС вы сказали: "Если кадровый состав наших "конкурентов" поставить в такие условия, в которых сейчас находится российская разведка, то немногие это выдержат. А наши служат и будут служить!" На ваш взгляд, по сравнению с советским периодом и 1990-ми годами роль разведки уменьшилась, увеличилась или как-то изменилась?

— Роль разведки, безусловно, меняется в зависимости от объема и характера тех новых задач, которые ставит перед нею политическое руководство страны.

Что для меня лично предельно ясно сегодня, так это постоянно растущая аналитическая компонента разведдеятельности

— В начале 2000-х годов, после назначения первым заместителем министра иностранных дел, вы также стали спецпредставителем президента в государствах СНГ. Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как жители СНГ рождались в одной стране, учились в одних вузах, вместе служили и т.д. Как, на ваш взгляд, могут в дальнейшем развиваться отношения внутри Содружества?

— Перспективы развития такого сложного образования, как СНГ, нельзя как частный вопрос втиснуть в рамки сегодняшнего нашего с вами разговора. Это отдельная самостоятельная тема. Мой личный опыт работы в МИДе на этом направлении свидетельствует в пользу жизнеспособности этого межгосударственного образования при условии конструктивного вклада в него каждого государства-участника.

— В одной из недавних публикаций в интернете о роли алкоголя в работе разведки говорилось, что отечественные резиденты, которые следовали умеренности в алкоголе, как правило, делали отличную карьеру. И в качестве одного из примеров привели вас. Вы согласны с такой оценкой? И все-таки на юбилей позволите себе чуть пригубить с самыми близкими?

— Без лицемерия скажу, что не отношусь к разряду "титоталлеров" (teetotaller), то есть людей, пьющих исключительно чай. И, будьте уверены, непременно выпью за юбилейным столом! А что касается мнения об отказе от алкоголя как залоге успеха в работе, то я лично выскажусь на иноcтранном языке: "Нэ бачу логики". Некоторые мои опытные друзья, кстати, утверждают, что шахматы гарантируют максимум разведуспеха, если перед игрой для ясности ума пропустить рюмку хорошего коньяка. Сам, правда, не пробовал столь ловкого приема...

— Хотелось бы от всей души поздравить вас с юбилеем и пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Беседовал Александр Шашков