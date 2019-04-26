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26.04.2019
Российская газета

Самая длинная подлодка в мире: "Белгород" впечатлил западные СМИ

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород". Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".

Издание Popular Mechanics сосредоточилось в своей публикации на технической стороне вопроса.

- "Белгород" гораздо больше любой другой подводной лодки в мире, включая американский флот. Субмарина длиной 600 футов (184 метра) имеет водоизмещение больше, чем у линкоров-гигантов времен Первой мировой войны, и может погружаться на глубину до 1700 футов (500 метров), - пишет автор. Он уточняет также, что общее водоизмещение судна превысило 30 тысяч тонн, что наполовину больше, чем у американских стратегических атомных подлодок третьего поколения типа "Огайо". Стоит отметить, что если эта цифра верна, то "Белгород" все же не превосходит АПЛ проекта 941 типа "Акула".

Издание уточняет и назначение лодки: она станет носителем для других подводных судов. Командование "Белгородом" будет якобы формально возложено на ВМФ России, но по факту - на Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).

Впрочем, авторы текста признают, что о многих деталях подлодки можно лишь догадываться: "Россия более успешна чем США в сокрытии своих подводных лодок от нежелательных съемок", - говорится в статье. Речь идет о просочившихся в СМИ деталях американских проектируемых стратегических подлодок типа "Колумбия", которые должны сменить тип "Огайо".

Как предположил в интервью PM известный эксперт по подводному оружию Саттон, предназначение "Белгорода" - стать частью российской подводной системы гидроакустического слежения "Гармония". Другая цель - проведение спецопераций с мини-субмариной "Лошарик" или глубоководным необитаемым аппаратом "Клавесин 2Р-ПМ". Но самой "зловещей", как подчеркнул эксперт, миссией "Белгорода" станут шесть беспилотников "Посейдон", которые, по догадкам западных СМИ, она может нести на своем борту.

Портал The Washington Free Bacon сосредоточил свою публикацию именно на факте носительства "Посейдонов". Он пишет, что по оценкам американских спецслужб торпеда якобы будет оснащена ядерной боеголовкой мощностью в десятки мегатонн и в очередной раз подчеркивает, что аналогичного оружия США не имеет.

Издание цитирует генерала американских ВВС Джона Хайтена, который считает, что беспилотник "Посейдон" угрожает США и отмечает необходимость модернизации ядерного оружия Пентагона.

В свою очередь бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер заявил порталу, что одна подлодка, вооруженная "Посейдонами", способна выпустить больше радиации, нежели весь стратегический арсенал США. Впрочем, российские представители ВМФ и военные эксперты неоднократно подчеркивали, что эти уникальные беспилотники - это оружие сдерживания, а не нападения.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
941 Акула
Ohio
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
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