На Западе оценили новый вид российского вооружения

Западные СМИ заинтересовались видео, на котором демонстрируется применение необычной российской ракеты-дрона. Ее уже называют новым видом вооружения.

На видео телеканала "Звезда" показано, как ракета наносит таранный удар без использования взрывчатки по зависшему в небе беспилотнику и сбивает его. Речь идет об эффективном и недорогом средстве противодействия вражеским БПЛА.

Как пишет C4ISRNET, новая ракета, способная сбивать квадрокоптеры, выглядит так, будто она сделана из картона, а вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом. Однако внешняя простота является и преимуществом аппарата.

"Простота и, вероятно, низкая стоимость создают потенциально новую альтернативу для сбивания дронов: вместо использования дорогих ракет или сложных глушителей, почему бы не отправить одноразового робота на таран?" - задается вопросом автор публикации.

Между тем эксперты отмечают, что простая ракета имеет систему управления, позволяющую нанести точный удар по дрону, достаточный для того, чтобы сбить его. Также в материале описывается возможное применение нового вооружения. Небольшая простая в использовании и запускаемая вручную ракета, может оказаться удобной для пехоты. Если дрон, наносящий таранные удары, будет иметь складные крылья, боевые подразделения могут получить несколько таких ракет. И в полевых условиях они "отключат" любое наблюдение сверху.

"Кроме сенсора и навигационной системы, о которой мы мало что знаем, детали этого дрона кажутся чем-то, что любитель может собрать в гараже", - отмечает C4ISRNET. Но именно поэтому простая и недорогая ракета может стать наиболее подходящим средством борьбы с дешевыми беспилотниками, которые, как показывает практика, часто используются в качестве разведчиков или носителя оружия. А отсутствие взрывчатки позволяет снизить потенциальный риск при отражении близких атак беспилотников. К тому же ракета-дрон работает довольно тихо, что тоже может стать ее преимуществом.

Сейчас новый аппарат проходит испытания. "Если вооруженные силы сочтут его полезным, возможно, новейшая конструкция контрдронов будет стремительно развиваться", - заключает C4ISRNET.

Руслан Мельников