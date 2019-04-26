Военный политолог: "двуличная политика" НАТО обостряет обстановку в Европе

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у ее границ для снижения напряженности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у ее границ для снижения напряженности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

"Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", заявил он.

Герасимов также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий", снизить противостояние по линии Россия – НАТО, строго руководствоваться "Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО" 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников".

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Валерия Герасимова.

"Московская конференция по международной безопасности это важная площадка, с которой руководство Российской Федерации, ее вооруженных сил год за годом обращается к нашим оппонентам к США, странам НАТО с призывами к снижению международной напряженности. К великому сожалению, наши оппоненты не прислушиваются, они по-прежнему стремятся наращивать угрозы для Российской Федерации, а после этого пытаются обвинить Россию в стремлении к "агрессии". Такая их двуличная политика в отношении нашей страны и ведет к обострению напряженности, в том числе на Европейском континенте", сказал Андрей Кошкин.