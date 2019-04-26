Военнослужащие ВВО с начала года получили на покупку жилья 3 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 25 апр — РИА Новости. Три миллиарда рублей субсидий получили с начала года военнослужащие Восточного военного округа для приобретения постоянного жилья, сообщает пресс-служба округа в четверг.

Ранее сообщалось, что с 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия, внедренная в 2014 году. Всего для предоставления военнослужащим жилищной субсидии за 2014-2018 годы Минобороны выделило более 47,4 миллиарда рублей, жилищные субсидии выплачены 8,1 тысячи военнослужащих округа.

"С начала года около 390 семей военнослужащих ВВО обеспечены жилищной субсидией на приобретение или строительство жилых помещений. Всего в рамках реализации этой формы жилищного обеспечения военнослужащим было выдано около трех миллиардов рублей из пяти миллиардов, предусмотренных на эти цели в первом полугодии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в округе обеспечивают военнослужащих и служебным жильем, с начала года предоставлено более 1,6 тысячи таких квартир. В 2019 году запланирована сдача в эксплуатацию трех новостроек в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, ведомственное жилье здесь получат около 700 семей военнослужащих.