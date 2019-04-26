Военнослужащие ВВО с начала года получили на покупку жилья 3 млрд рублей
ХАБАРОВСК, 25 апр — РИА Новости. Три миллиарда рублей субсидий получили с начала года военнослужащие Восточного военного округа для приобретения постоянного жилья, сообщает пресс-служба округа в четверг.
Ранее сообщалось, что с 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия, внедренная в 2014 году. Всего для предоставления военнослужащим жилищной субсидии за 2014-2018 годы Минобороны выделило более 47,4 миллиарда рублей, жилищные субсидии выплачены 8,1 тысячи военнослужащих округа.
Отмечается, что в округе обеспечивают военнослужащих и служебным жильем, с начала года предоставлено более 1,6 тысячи таких квартир. В 2019 году запланирована сдача в эксплуатацию трех новостроек в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, ведомственное жилье здесь получат около 700 семей военнослужащих.
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