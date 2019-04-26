Войти
26.04.2019
РИА Новости

Военнослужащие ВВО с начала года получили на покупку жилья 3 млрд рублей

483
0
0
Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части
Новоселы заходят в свою новую квартиру после церемонии торжественной передачи служебного жилья военнослужащим войсковой части.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ХАБАРОВСК, 25 апр — РИА Новости. Три миллиарда рублей субсидий получили с начала года военнослужащие Восточного военного округа для приобретения постоянного жилья, сообщает пресс-служба округа в четверг.

Ранее сообщалось, что с 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия, внедренная в 2014 году. Всего для предоставления военнослужащим жилищной субсидии за 2014-2018 годы Минобороны выделило более 47,4 миллиарда рублей, жилищные субсидии выплачены 8,1 тысячи военнослужащих округа.

"С начала года около 390 семей военнослужащих ВВО обеспечены жилищной субсидией на приобретение или строительство жилых помещений. Всего в рамках реализации этой формы жилищного обеспечения военнослужащим было выдано около трех миллиардов рублей из пяти миллиардов, предусмотренных на эти цели в первом полугодии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в округе обеспечивают военнослужащих и служебным жильем, с начала года предоставлено более 1,6 тысячи таких квартир. В 2019 году запланирована сдача в эксплуатацию трех новостроек в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, ведомственное жилье здесь получат около 700 семей военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.06.2017
БМПТ-72 "Терминатор" проходит проверку в Сирии
05.12.2016
В Сибири сформирована новая зенитная ракетная бригада с комплексами С-300 на вооружении
02.12.2016
В Вооруженных силах России начинается новый учебный год
02.08.2016
Шойгу поздравил тыловиков с профессиональным праздником
16.01.2013
Госиспытания истребителя Су-35С завершатся в 2015 году
02.06.2008
Нижегородский «Сокол» обеспечит ВВС России самолетами Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч