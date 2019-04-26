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26.04.2019
Военное обозрение

В ВСУ заявлено о применении НМ ЛДНР комплексов "Тирада-2С" и "Зоопарк"

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Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу так называемой Операции Объединённых сил (ООС) пишут о якобы применении военнослужащими НМ ЛДНР "новых систем вооружения". В пресс-службе ООС объявили, что Россия "использует Донбасс в качестве полигона для испытания нового оружия и военной техники".

Источник изображения: topwar.ru

В заявлении утверждается, что Народная милиция, которую в Киеве именуют "пророссийскими боевиками" (правда, во время дебатов Порошенко и Зеленского прозвучал термин "повстанцы"), использовали станцию постановки помех Р-330Ж "Житель", РЛС артиллерийской разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

Также добавляется, что якобы зафиксировано применение на Донбассе системы радиоэлектронного подавления спутниковой связи (РЭПС) - "Тирада-2С". При этом в пресс-службе ООС эту систему обозвали "Тирадо-2С" (через "о").

И эти комплексы, как заявлено, ещё не всё, что "зафиксировала" военная разведка ВСУ. Дополнительно заявлено, что в НМ ЛДНР применяется комплекс радиоэлектронной борьбы и РТР (радиотехнической разведки) РБ-341В "Леер-3" с радиусом зоны блокирования сигнала сотовой связи в 6 тыс. метров.

Сами эти заявления с претензией на разоблачение выглядят странно. Если эти системы и имеются в распоряжении Народной милиции ЛДНР, то они никак не нарушают букву пресловутых Минских соглашений, так как не являются ударными (наступательными).

Мало того, ни о каком "новом оружии" производства РФ на Донбассе нет данных от СММ ОБСЕ. Зато есть данные от самой украинской стороны об активном использовании в зоне ведения гражданской войны запрещённых Минскими договорённостями тяжёлых вооружений, включая артиллерию крупного калибра. Мало того, сама же украинская сторона неоднократно сообщала о поставках вооружений американского производства, включая системы радиоэлектронного подавления.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Зоопарк
Леер-3
Проекты
ОБСЕ
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