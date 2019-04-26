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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Пхеньян готовит ответ на совместные военные учения Южной Кореи и США

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Военный парад в честь 70-летия КНДР
Военный парад в честь 70-летия КНДР.
Источник изображения: rg.ru

Гонконг. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Комитет по "мирному воссоединению родины" КНДР назвал проведение совместных учений военных Южной Кореи и США "актом вероломства" и предупредил о возможном ответе.

"Вероломные действия южнокорейских властей вызвали у нас глубокое разочарование, поскольку они, отнюдь не пытаясь сохранить ценную искру мира и сотрудничества, пошли вразрез с тенденцией к примирению на полуострове, которую север и юг поддерживали совместными усилиями в течение последнего года", - следует из заявления пресс-секретаря комитета, опубликованном в четверг ЦТАК.

"Теперь, когда южнокорейские власти не скрывают своей военной провокации против КНДР вместе с США, будет соответствующий ответ со стороны нашей армии", - говорится в сообщении.

"Южнокорейские власти должны вести себя осмотрительно, памятуя о том, что их открытое вероломство по отношению к КНДР в решающий момент сохранения атмосферы улучшения отношений между Севером и Югом может поставить под угрозу общие двусторонние связи", - следует из заявления.

В понедельник Южная Корея и США начали на южнокорейской территории совместные воздушные военные учения. В двухнедельных учениях задействованы десятки военных самолетов, в том числе самолеты F-15K, KF-16 и F-16.

Учения являются альтернативой крупномасштабным учениям Max Thunder, которые две страны ежегодно проводят с 2009 года, с участием около 100 самолетов и 1800 летчиков с двух сторон.

В ответ на заявление Пхеньяна о том, что учения являются нарушением межкорейского военного соглашения, министерство обороны Южной Кореи заявило, что Сеул "полностью выполняет соглашение".

Министерство объединения также заявило, что оно по-прежнему привержено межкорейским мирным соглашениям.

27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджон лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений между двумя странами, которые формально находятся в состоянии войны с 1950-х годов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
F-15
F-16
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
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