Россия пока не планирует военную операцию в Идлибе - источник

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Военная операция по уничтожению террористов в сирийском Идлибе пока не планируется, заявил "Интерфаксу" информированный российский источник.

"Нет, в ближайшее время не планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что считает неверным делать прогнозы о возможности проведения операции в сирийском Идлибе по устранению остающихся там террористов.

"Я думаю, что все эти прогнозы о том, что будет или чего не будет, неверны. Главное - это то, на основе чего мы работаем, это те два меморандума, которые у нас существуют вместе с турками, которые, естественно, поддержаны, в том числе, и Ираном", - сказал С.Вершинин журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Также в среду в российском Генштабе сообщили, что террористическая группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) контролирует 99% зоны деэскалации "Идлиб".

"Обстановка в Сирии не позволяет говорить о завершении конфликта. Прежде всего, это связано с нахождением террористических организаций в зоне деэскалации "Идлиб", - сказал замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.