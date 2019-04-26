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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Отряд кораблей ВМС Ирана зашел в казахстанский порт Актау

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ВМС Ирана
ВМС Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Нур-Султан. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В порт Актау, административный центр Мангистауской области Казахстана, прибыл отряд кораблей ВМС Ирана в составе ракетных катеров "Джушан" и "Сепар", сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

Иранские корабли в Актау встретил ракетно-артиллерийский корабль "Казахстан" ВМС республики, отмечается в сообщении.

"В соответствии с морским протоколом предусмотрен обмен визитами между кораблями и ВМС Казахстана и ВМС Ирана, а также взаимные экскурсии экипажей кораблей. В рамках программы визита будут проведены соревнования по различным видам спорта и посещения экипажами кораблей ВМС Ирана культурных объектов и достопримечательностей Актау", - отмечается в сообщении.

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Страны
Иран
Казахстан
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