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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Большинство главарей ИГИЛ в Сирии уничтожено - источник

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Абу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади в мечети Мосула, видеозапись была опубликована 5 июля 2014 года.
Источник изображения: Social Media Website via Reuters TV

Оставшиеся скрываются в Афганистане, Ираке, Ливии и европейских странах

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство находившихся в Сирии лидеров террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) уничтожено, заявил "Интерфаксу" информированный российский источник.

"Главари ИГИЛ скрываются в различных странах, в том числе в Афганистане, в Ираке, некоторые сбежали в Ливию, а также в европейские страны. Те, которые были в Сирии, они уничтожены. Остались только такие спящие ячейки", - сказал собеседник агентства.

Он не стал предполагать, где сейчас может находиться лидер исламских террористов Абу Бакр аль-Багдади, и жив ли он вообще, отметив лишь, что "имея те финансовые средства, которые есть у главарей ИГИЛ, они могут менять и внешность, и документы, скрываться в различных странах".

В марте агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской коалиции по борьбе с ИГ полковника ВС США Шона Райана сообщило, что А.Б.аль-Багдади, вероятно, по-прежнему находится на свободе, несмотря на то, что группировка недавно потеряла последние территории в Сирии и Ираке.

"Силы коалиции не захватывали его, мы не знаем, где он находится", - заявил AP Ш.Райан.

В апреле прошлого года первый замначальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков (в настоящее время возглавляет ГРУ) сообщил "Интерфаксу", что лидер ИГИЛ, скорее всего, скрывается в Ираке.

"Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится. Его точное местонахождение неизвестно", - заявил И.Костюков.

А.Б.аль-Багдади, 47-летний уроженец иракского города Самарра, остается самым разыскиваемым человеком во всем мире: за его голову назначена награда в $25 млн.

Хотя за последние несколько лет неоднократно поступали сообщения о его гибели, эта информация опровергалась, а его нынешнее местоположение остается неизвестным.

В первый и последний раз на публике А.Б.аль-Багдади появлялся в июне 2014 года: тогда он выступал с проповедью в Соборной мечети ан-Нури в иракском городе Мосул, призывая мусульман всего мира присягнуть на верность "халифату".

Ни одно из последующих сообщений о его гибели не подтвердилось.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Афганистан
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Компании
ГРУ
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