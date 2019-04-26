Специалисты США рассматривают версию кибервзлома истребителя F-35A

Программное обеспечение (ПО) истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor могло быть взломано во время обновления.

Такую версию рассматривают американские специалисты после крушения F-35A Lightning II, сообщает японское издание Nikkei.

Одной из основных причин последней аварии F-35A Lightning II в Японии называют неполадки с кислородной станцией, которая при наборе высоты провоцирует гипоксию у пилота.

Самолет Сил самообороны страны пропал с экранов радаров 9 апреля, когда находился над Тихим океаном приблизительно в 135 км от берега японской префектуры Аомори.

Перед вылетом машина прошла проверку, никаких неисправностей выявлено не было. После инцидента Япония временно приостановила полеты F-35A до выяснения причин происшествия.

В 2018 году стало известно, что Япония закупила у США неисправные истребители пятого поколения F-35. Данную информацию косвенно признали в Вашингтоне.