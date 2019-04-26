Турецкая легкая бронированная машина Otokar Akrep II с электроприводом

Известная турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (контролируемая холдингом Koç) на своем предприятии в Сакарья 24 апреля 2019 года официально представила разработанную ею новую легкую бронированную машину Akrep II с колесной формулой 4х4. Отличительной особенностью машины Akrep II является использование полного электропривода, то есть она является электромобилем. Детальные характеристики машины пока что не раскрываются, машина будет продемонстрирована на открывающейся 30 апреля в Стамбуле очередной оборонно-промышленной выставке IDEF-2019.

Прототип легкой бронированной машины Otokar Akrep II с электроприводом. Сакарья, 24.04.2019 (с) Anadolu

Машина Akrep II унаследовала название ранее производившегося Otokar легкого 3,5-тонного бронеавтомобиля Akrep ("Скорпион") на шасси Land Rover Defender, хотя по сути не имеет с ним ничего общего. Akrep II позиционируется разработчиком в качестве предложения бронированной машины нового поколения для замены в вооруженных силах и силовых структурах Турции как бронеавтомобилей Akrep, так и другой известной легкой бронированной машины производства Otokar - Cobra I. Машина Akrep II выполнена как модульная, имеет противоминную защиту и спроектирована для несения достаточно мощного вооружения в различных типах обитаемых и необитаемых боевых модулей. Представленный образец был оснащен новым вариантом одноместного боевого модуля Otokar BOZOK с 25-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Относительно веса новой машины было сообщено, что боевая масса Akrep II "меньше", чем у бронированной машины Otokar Cobra II (имеющей полную боевую массу до 13 тонн).

Продемонстрированный на презентации прототип Akrep II, как можно понять, является чисто электрическим, приводимым от аккумуляторных батарей, с электромотором на каждом колесе, хотя заявлено также о создани параллельно варианта с гибридной силовой установкой с дизель-генератором. Оба варианта должны быть готовы к серийному производству якобы в течении одного года.

"Akrep II является первым шагом Турции в сфере производства электрических, гибридных и автономных военных машин", - сказал генеральный директор Otokar Сердар Гёргюч, выступая на презентации машины. Согласно ответам Гёргюча на вопросы журналистов, заряда батарей Akrep II хватает на 250 км движения на высокой скорости по шоссе (или, по времени, на три часа движения с запасом еще на 15-20 минут), но с новыми типами аккумуляторов будто бы может быть "значительно увеличена".

Во время презентации Akrep II Гёргюч также сообщил, что в 2018 году выручка от экспортных продаж колесной бронетехники Otokar составила 211 млн долл.

Прототип легкой бронированной машины Otokar Akrep II с электроприводом. Сакарья, 24.04.2019 (c) Anadolu, www.adayorum.com , www.aa.com.tr

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