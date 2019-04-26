Российские и абхазские военнослужащие отразили нападение "диверсантов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии отразили нападение диверсионно-разведывательной группы противника на объединенный командный пункт в рамках совместного учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На полигоне "Нагвалоу" подразделения оперативного реагирования и военной полиции объединенной группировки войск заглушили внезапную атаку противника, после чего выполнили оперативную перегруппировку с окружением диверсионно-разведывательной группы и последующим поражением неприятеля", - сказал он. Для создания боевой обстановки военнослужащие применяли холостые боеприпасы, тротиловые и дымовые шашки.

По замыслу учения, противник предпринял попытку проникнуть на командный пункт и заминировать ключевые объекты с дальнейшим их подрывом, нарушив систему управления войсками объединенной группировки. Впервые при проведении учения личный состав базы разделен на две противоборствующие стороны.

Подразделения "противника" и своих сил отрабатывают всевозможные розыгрыши условных боевых действий, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Кроме того, для отработки расширенного спектра учебно-боевых задач подразделениям базы приданы авиация 4-й армии ВВС и ПВО и корабли Черноморского флота.

Всего в учении принимают участие около 3 тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и бронетранспортеры БТР-82АМ.