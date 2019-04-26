Албания получит от США три вертолета UH-60A Black Hawk

21 апреля 2019 года в ходе визита в Соединенные Штаты министр обороны Албании Ольта Джачка подписала межправительственное соглашение о получении Албанией из наличия министерства обороны США в порядке военной помощи трех многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A Black Hawk.

Министр обороны Албании Ольта Джачка в кабине многоцелевого вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk аремейской авиации США во время посещения базы Мак-Гир-Дикс-Лейкхерст Национальной гвардии штата Нью-Джерси, 20.04.2019 (с) twitter.com/xhacka_olta

Национальная гвардия штата Нью-Джерси лета 2019 года начнет обучение албанского личного состава для трех передаваемых из состава армейской авиации США вертолетов UH-60A, обучение полностью финансируется министерством обороны США. Сами вертолеты после ремонта и модернизации будут доставлены в Албанию в конце 2019 или в начале 2020 года.

Сейчас ВВС Албании представляют чисто вертолетные силы и располагают 23 вертолетами - четырьмя Airbus Helicopters AS532 Cougar, двумя Airbus Helicopters EC145, тремя Agusta Bell AB205A, пятью Agusta Bell AB206В, одним Leonardo Helicopters AW109C и восемью МВВ Во 105Е-4.

Ранее в 2017-2019 годах Албания получила от США из наличия в порядке военной помощи 77 бронированных автомобилей HMMWV М1114 и 40 бронированных машин Navistar International MaxxPro класса MRAP.