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26.04.2019
Lenta.ru

Названа главная угроза человечеству

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Источник изображения: Фото: Mike Hutchings / Reuters

Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Трубникова, исчезновение цивилизации вероятнее произойдет в результате экологической катастрофы, чем из-за применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что человечество принимает меры, чтобы снизить угрозу ядерной катастрофы.

В то же время от подчеркнул, что его настораживает "бездумность" США, которые вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Бывший директор СВР также указал на проблемы в отношениях Индии и Пакистана. По его мнению, для последнего разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения, что даст эффект нескольких атомных бомб.

"Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", — резюмировал Трубников.

Герой России, генерал армии Вячеслав Трубников занимал пост главы СВР с 1996 по 2000 год. Затем поступил на службу в дипломатической сфере, был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

В январе международная группа ученых пришла к выводу, что главными угрозами для человечества являются распространение ожирения, недоедание и изменение климата.

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Проекты
Изменение климата
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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