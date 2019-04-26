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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: Federal government of the United States / Wikimedia

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия, следует из доклада комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Independent.

Доклад опубликован в преддверии совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе.

Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недопонимание, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".

Также озабоченность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".

Крах международных договоров по вооружениям и приостановка процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут также иметь негативные последствия и которые необходимо решать.

Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность".

Кроме того, в докладе рекомендовано сохранить иранскую сделку.

Также комитет заявил о своем желании, чтобы обсуждения в НАТО способствовали или возрождению договора о РСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ), от которого отказались США и РФ, "или, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".

"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", - добавил он.

По его словам, подготовительный комитет 2019 для конференции 2020-го года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия на следующей неделе - это "возможность подтолкнуть к расширению диалога и транспарентности между государствами, обладающими ядерным оружием, чтобы продемонстрировать явную приверженность разоружению".

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Иран
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ООН
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2020-й год
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ИТ
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
26.04.2019 09:47
И кто в этом виноват,разве не Великобритания и ее союзники по НАТО?!
+2
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