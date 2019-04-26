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26.04.2019
ТАСС

В Мексике открылась крупная аэрокосмическая выставка с участием компаний из России

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Мексика. Архивное фото
Мексика. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

В ней примут участие предприятия из 35 стран

МЕХИКО, 25 апреля. /ТАСС/. Более 500 компаний из 35 стран мира принимают участие в открывшейся в среду в Мексике международной аэрокосмической выставке FAMEX-2019. Местом проведения одного из самых крупных авиасалонов в регионе по традиции стала авиабаза Санта-Лусия, расположенная в одном из пригородов Мехико.

В торжественной церемонии открытия приняли участие члены правительства Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, представители дипломатического корпуса и бизнес-сообщества. "Хорошо, что мы здесь присутствуем, - сказал корреспонденту ТАСС посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли, ознакомившись с российской экспозицией. - От нас приехал целый ряд компаний, есть делегация Министерства обороны, есть представительная делегация "Ростеха" и "Рособоронэкспорта"..., присутствие достаточно заметное".

В то же время, по словам посла, "к сожалению, как всегда, то, что экспонируется - это презентации, в лучшем случае - модели". "Хотелось бы иметь показ живьем, - отметил Коронелли. - Живьем мы здесь видим наши вертолеты, но они были куплены мексиканской стороной уже много лет назад и находятся в эксплуатации у министерства обороны, министерства военно-морского флота и Федеральной полиции". В настоящее время парк винтокрылых машин российского производства в Мексике включает несколько десятков Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26.

Посол подчеркнул, что для того, чтобы "двигаться дальше", нужно "показывать образцы современной техники". "Понятно, что это может быть непросто, с учетом расстояний, но, с другой стороны, будем стараться приглашать мексиканцев на профильные мероприятия, которые будут в этом году проходить в России", - добавил дипломат. Речь идет об авиационно-космическом салоне МАКС-2019 и военно-техническом форуме "Армия-2019".

В 2017 году в выставке FAMEX, которая проходит раз в два года, приняли участие несколько сотен компаний из более чем 30 стран. Салон посетили свыше 45 тыс. человек, а в этот раз, как ожидается, число зрителей превысит 50 тыс.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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