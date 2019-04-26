"Сами себя пугают": Россия ответит на действия НАТО асимметрично

Шойгу пригрозил НАТО неожиданным ответом на действия у границ России

Россия ответит на действия НАТО у своих границ ассиметрично, заявили в Минобороны. Там обратили внимание, что военный блок, постоянно заявляя о так называемой "российской угрозе", в то же время усиливает активность в Черном и Балтийском морях и непосредственно рядом с РФ. Между тем, отношения между Москвой и альянсом продолжают ухудшаться и в большей степени этому способствует ситуация в Черноморском регионе.

Россия будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран НАТО у ее границ, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что стремление представить РФ как основную угрозу Западу уже стало основой политики альянса, действующей по принципу "сам придумал - сам в это и поверил".

По мнению Шойгу, члены военного блока сами придумали "российскую угрозу" и сами себя ею пугают.

"При этом практические действия альянса - будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях - ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны", - пояснил глава ведомства.

Он пообещал, что ответные меры будут приняты своевременно и не обязательно симметрично действиям НАТО. Расширение НАТО, по его словам, продолжается в Европе, к тому же растет военная активность альянса в Арктике.

На этой же конференции заместитель Шойгу Александр Фомин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток. По его словам, страны НАТО продвигаются к российским границам, размещая дополнительные воинские контингенты и мощнейшие системы вооружения.

"Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин, в рамках выделенных бюджетных ассигнований", - подчеркнул Фомин.

В ведомстве к тому же уверены, что заявления стран НАТО о "российской угрозе" являются только оправданием их агрессивных действий по отношению к России.

НАТО на самом деле нередко говорит о так называемой "российской угрозе". В начале апреля о ней упомянул и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, назвав Россию главной опасностью альянса. Он отметил, что в начале деятельности военного блока угрозу представлял в первую очередь Советский Союз, но теперь эта роль перешла к РФ, "которой необходимо противостоять".

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, цель таких заявлений - повышение военных бюджетов членов блока.

"Это заявление носит явно подыгрывающий характер той политике Запада, в частности, США, при которой пытаются навязать воинствующую риторику всем странам и увеличить военный бюджет. Это демонстрация лоббирования ВПК многих государств, которое выставляют якобы под предлогом мнимой угрозы со стороны России", - пояснил парламентарий ФАН.

В последнее время основная причина обострения отношений между РФ и НАТО - ситуация в черноморском регионе. Серьезным ударом по двусторонним контактам стало заявление представителя США при блоке Кей Бейли Хатчисон. Она сообщила о намерении альянса принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив. К тому же НАТО собирается расширить масштабы воздушной разведки в районе Черного моря. Выработанные блоком шаги американский представитель назвала "чрезвычайно важными" для стран, соседствующих с Россией в регионе.

Хатчисон призвала союзников уделить больше внимания данному вопросу, "чтобы гарантировать, что эти воды освобождены", а страны региона "были свободны от российского вмешательства".

Не способствуют улучшению отношений между Россией и НАТО и проводимые альянсом в Черном море учения.

В начале апреля стало известно, что четыре корабля второго постоянного морского соединения военного блока (SNMG2) совместно с двумя кораблями береговой охраны МВД Грузии осуществили маневры в этой акватории. В грузинском МВД отметили, что стороны проводили совместные учения и абордаж с использованием технического регламента альянса. Целью учений в ведомстве назвали повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции министерства Грузии с морскими силами блока.

Швыткин назвал эти маневры очередным шагом к эскалации напряженности в черноморском регионе и отметил, что такие шаги не служат обеспечению там стабильности.

"На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями. Соответствующие действия мы реализуем", - сказал депутат RT.

По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, Москва внимательно отслеживает военное планирование НАТО в этом регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса.

Отношение России к усилению активности блока в этой акватории министр назвал "однозначно негативным".

"Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе", - заверил Грушко.

Лидия Мисник