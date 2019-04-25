Презентация форума "Армия-2019" проходит в рамках Московской конференции по безопасности

Участников конференции отвезли в парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Там посетители приняли участие в стрельбах

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Презентация международного военно-технического форума "Армия-2019" проходит в рамках Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Презентационный стенд международного военно-технического форума "Армия-2019" сегодня начал свою работу на полях VIII Московской конференции по международной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы. Информация о форуме размещена в рекламно-информационных буклетах на русском, английском, испанском и китайском языках.

Участников конференции в рамках ознакомительной поездки отвезли в парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот", где проходит форум и действует выставка, посвященная конфликту в Сирии. Там посетители также ознакомились с экспозициями музея и приняли участие в стрельбах.

Парк "Патриот" расположен на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Пятый международный военно-технический форум "Армия" пройдет там с 25 по 30 июня. За два месяца до начала мероприятия намерение принять в нем участие подтвердили 62 государства.