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25.04.2019
ТАСС

Презентация форума "Армия-2019" проходит в рамках Московской конференции по безопасности

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Форум "Армия-2018"
Форум "Армия-2018". "Круглый стол" "Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе и обмен практиками".
Источник изображения: twitter.com

Участников конференции отвезли в парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Там посетители приняли участие в стрельбах

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Презентация международного военно-технического форума "Армия-2019" проходит в рамках Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Презентационный стенд международного военно-технического форума "Армия-2019" сегодня начал свою работу на полях VIII Московской конференции по международной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы. Информация о форуме размещена в рекламно-информационных буклетах на русском, английском, испанском и китайском языках.

Участников конференции в рамках ознакомительной поездки отвезли в парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот", где проходит форум и действует выставка, посвященная конфликту в Сирии. Там посетители также ознакомились с экспозициями музея и приняли участие в стрельбах.

Парк "Патриот" расположен на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Пятый международный военно-технический форум "Армия" пройдет там с 25 по 30 июня. За два месяца до начала мероприятия намерение принять в нем участие подтвердили 62 государства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
25.04.2019 08:56
О настоящей, «не игрушечной», безопасности.

Сейчас необходимо не на конференциях штаны протирать, и не на презентациях, а наибольшее внимание уделять подмосковным торфяникам. Весна началась с аномально высоких температур воздуха в столице и не нужно нам в Москве второй «газовой камеры» по образцу 2010 года. Срочно нужен отчёт о том, какова ситуация с обводнением торфяников, сколько единиц пожарной авиации приступают к постоянному патрулированию, сколько самолётов и вертолётов оборудованы системами сброса воды, сколько человек будет задействовано для наземного патрулирования и т.д. Я сам еле выжил в «газовой камере» 2010 года, потерял здоровье, и теперь мне ещё нагло отказывают в признании меня инвалидом. А сколько, таких как я, инвалидов, пострадавших от торфяной «газовой камеры»… А сколько преждевременно ушли из жизни… Кто у нас получал и получает заоблачные зарплаты по линии гражданской обороны и МЧС? Будьте любезны заняться своими прямыми обязанностями! Обеспечивайте настоящую, а не горлопанскую, безопасность, и не допускайте в столице России «газовых камер». А то может ещё додумаетесь мусоросжигательные заводы вокруг Москвы расположить?!
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