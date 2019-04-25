Презентация форума "Армия-2019" проходит в рамках Московской конференции по безопасности
Участников конференции отвезли в парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Там посетители приняли участие в стрельбах
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Презентация международного военно-технического форума "Армия-2019" проходит в рамках Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Презентационный стенд международного военно-технического форума "Армия-2019" сегодня начал свою работу на полях VIII Московской конференции по международной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы. Информация о форуме размещена в рекламно-информационных буклетах на русском, английском, испанском и китайском языках.
Участников конференции в рамках ознакомительной поездки отвезли в парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот", где проходит форум и действует выставка, посвященная конфликту в Сирии. Там посетители также ознакомились с экспозициями музея и приняли участие в стрельбах.
Парк "Патриот" расположен на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Пятый международный военно-технический форум "Армия" пройдет там с 25 по 30 июня. За два месяца до начала мероприятия намерение принять в нем участие подтвердили 62 государства.
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Сейчас необходимо не на конференциях штаны протирать, и не на презентациях, а наибольшее внимание уделять подмосковным торфяникам. Весна началась с аномально высоких температур воздуха в столице и не нужно нам в Москве второй «газовой камеры» по образцу 2010 года. Срочно нужен отчёт о том, какова ситуация с обводнением торфяников, сколько единиц пожарной авиации приступают к постоянному патрулированию, сколько самолётов и вертолётов оборудованы системами сброса воды, сколько человек будет задействовано для наземного патрулирования и т.д. Я сам еле выжил в «газовой камере» 2010 года, потерял здоровье, и теперь мне ещё нагло отказывают в признании меня инвалидом. А сколько, таких как я, инвалидов, пострадавших от торфяной «газовой камеры»… А сколько преждевременно ушли из жизни… Кто у нас получал и получает заоблачные зарплаты по линии гражданской обороны и МЧС? Будьте любезны заняться своими прямыми обязанностями! Обеспечивайте настоящую, а не горлопанскую, безопасность, и не допускайте в столице России «газовых камер». А то может ещё додумаетесь мусоросжигательные заводы вокруг Москвы расположить?!