В Иране заявили о плодотворном военном сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Тегеран и Москва плодотворно сотрудничают по военной линии, препятствий для дальнейшего развития этих отношений мало, заявил министр обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Амир Хатами журналистам в среду.

"На сегодняшний день складываются очень хорошие отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в области обороны, в области вопросов безопасности", - сказал Хатами.

Он отметил, что в этом плане Московская конференция по международной безопасности имеет большое значение для Ирана, поскольку переговоры иранской и российской сторон "на полях" этого форума "очень хорошо способствуют" развитию отношений между двумя странами.

Ещё одна из причин важности конференции, по словам министра, заключается в том, что Иран считает диалог главным инструментом урегулирования проблем и разрешения кризисов. "И как раз на этой конференции есть очень хорошая возможность для ведения подобного диалога", - отметил Хатами.

По словам министра, во время нынешнего визита в Москву он выступил на пленарном заседании конференции и "на полях" форума и провёл встречу с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"Мы на встрече обсудили ход развития двусторонних отношений, прошлись по этим отношениям. Слава богу, на сегодняшний день очень мало препятствий на пути их развития. Так что оценка нашего взаимодействия очень высокая", - подчеркнул Хатами.

"Что касается моего выступления, - продолжил он, - то я очень коротко - с учётом нехватки времени - отметил корни нестабильности и дестабилизации в нашем регионе. Я высказал наш взгляд на этот вопрос. Мы думаем, что корни проблем - это вмешательство чужих государств в дела региона. Корни проблем - это односторонние действия вместо того, чтобы разработать многосторонние форматы для поиска путей решения. Корни проблем - это укрепление терроризма и экстремизма в регионе. Это я и отметил в своём выступлении".