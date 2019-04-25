"Опасности нет": в России ответили на угрозы посла США

"Забыл топнуть ногой": в России удивились угрозам посла США

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что два авианосца, находящиеся в Средиземном море для учений, дают понять России, что ей следует отказаться от "дестабилизирующих действий". Он отметил, что они представляют собой по "100 тыс. тонн международной дипломатии".

Два авианосца, вошедшие для учений в Средиземное море, призваны дать понять России, что ей следует отказаться, как утверждает Вашингтон, от "дестабилизирующих действий". Об этом сообщил посол США в России Джон Хантсман.

Пресс-служба базирующегося в Средиземном море 6-го флота ВМС США привела слова дипломата, добавив, что он прибыл на борт авианосца "Авраам Линкольн".

"Каждый из американских авианосцев, развернутых в настоящее время в Средиземном море, представляет собой 100 тыс. тонн международной дипломатии. Дипломатические связи и диалог вкупе с оборонительными возможностями, которые обеспечивают эти корабли, демонстрируют России, что, если она действительно стремится к улучшению отношений с США, то должна прекратить дестабилизирующие действия по всему миру", - отметил посол.

В акватории Средиземного моря с 23 апреля находятся авианосцы "Авраам Линкольн" и "Джонс С. Стеннис", которые совершают совместные учения. Всего в маневрах задействованы 130 самолетов, 10 кораблей и 9 тыс. матросов и морских пехотинцев. Эти крейсеры в последний раз бывали в этом море в 2016 году.

По словам дипломата, в эпоху серьезной конкуренции одна авианесущая группа должна обеспечивать "огромную оперативную гибкость и маневренность". Между тем, если задействованы два таких авианосца, то они делают возможным "беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии".

"Когда у вас есть 200 тыс. тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю, - это то, что я называю дипломатией, - больше ничего не нужно говорить", - цитирует слова Хантсмана CNN.

"Это также не должно оставлять сомнений в общей приверженности нашей страны безопасности и стабильности в регионе", - заявил посол США в России Джон Ханстман.

Тем временем, российские политики и эксперты видят в его словах различные подтексты. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что посол таким образом сформулировал вполне определенные и циничные угрозы в отношении России.

По словам депутата, это давление со временем будет только нарастать. Он считает, что для противостояния России необходимо поддерживать в боеспособном состоянии Вооруженные силы страны и весь ее оборонный комплекс.

Между тем, как передает ФАН, российский политолог Армен Гаспарян, комментируя угрозы посла США Джона Хантсмана в адрес России, попросил "топнуть ногой для убедительности".

"Он забыл топнуть ногой. Без этого прозвучало недостаточно убедительно", - написал эксперт в своем твиттере.

Тем временем, это высказывание посла США в России прокомментировали и в Министерстве иностранных дел России. "С недоумением и сожалением восприняли заявление посла США в России Хантсмана с борта американского авианосца "Авраам Линкольн", - сообщил РИА "Новости" источник в МИД России.

"Складывается впечатление, что он полностью исчерпал свой дипломатический потенциал, принявшись грозить нашей стране военной силой", - добавил он.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что слова Хантсмана вызывают сожаления.

"Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет, и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире. Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания", - сказал в разговоре с журналистами Рябков.

Тем временем, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН сообщил, какой может быть реакция России.

Эксперт считает, что "посольство Соединенных Штатов Америки, дипломатический корпус, да и руководство этой страны" пытаются таким образом задеть российские власти и народ.

"В советское время это было нормой - у них всегда был авианосец в Средиземном море, и не один. И нас это дело не пугало. Конечно, мы сейчас не Советский Союз, а Россия. Но Россия не та, которая стояла на коленях, а которая твердо стоит на ногах. Поэтому опасности, мне кажется, никакой нет", - заключил эксперт.

Он также добавил, что, несмотря на то что "соотношение сил, когда они [американцы] вводят в Средиземное море авиационную ударную группу, а то и две, улучшается в их сторону", России будет чем ответить. "Если американцы попросят, мы туда атомные подлодки с ударным вооружением пришлем", - сказал он.

Ангелина Мильченко