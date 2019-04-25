Угроза из космоса: США возрождают концепцию "звездных войн"

США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе

Вашингтон может применить космические средства ПРО для совершения превентивного удара по объектам России, Китая или любой другой страны. Развертывание США своих вооружений в космосе ограничит свободное использование этого пространства другими странами. Штаты уделают особое внимание своей космической безопасности и системам ПРО. Это стало понятно после презентации доклада Пентагона о стратегии США в данных сферах.

США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Как и в случае с установками Мк-41 [размещаемые США в Европе системы ПРО, способные осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk. - "Газета.Ru"], не исключается возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических средств такой удар может наноситься по объектам любого государства", - предположил он.

Познихир отметил, что начало США развертывания средств ПРО в космосе ограничит свободное использование космического пространства для других стран.

Он также напомнил, что в Соединенных Штатах разработали концепцию "достартового перехвата" и собираются нейтрализовать межконтинентальные баллистические ракеты оппонентов еще во время их нахождения в пусковых установках. По словам военного, таким образом Вашингтон собирается возродить концепцию "звездных войн", которую 36 лет назад презентовал бывший тогда президентом США Рональд Рейган.

"Анализ вероятных действий США показывает, что американцы намерены добиться стратегического превосходства за счет реализации так называемого достартового перехвата, когда подавляющее количество баллистических ракет должно быть уничтожено еще в пусковых установках", - отметил он.

Познихир уверен, что американская сторона развивает систему ПРО для возможности нанесения внезапного ядерного удара по России. Военный отметил, что в таких условиях Москве придется принимать ответные меры. В частности, оснащать стратегические наступательные силы перспективными ракетными комплексами, такими как "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

До его выступления на конференции министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что США документально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.

Вашингтон уделяет особое внимание своей космической безопасности и развитию вооружения в этой сфере. По мнению исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, которое он высказал на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс 10 апреля, исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности вооружения сторон в космосе. По этой причине Соединенные Штаты собираются быстро наращивать свои космические силы.

Он сообщил, что в настоящее время "соперники" США, которыми, по его мнению, являются Россия и Китай, размещают в космосе вооружения, которые могут уничтожить имеющиеся там боевые орудия Вашингтона.

Не меньше внимания в Штатах уделяется и вопросу ПРО. В прошлом месяце издание Warrior Maven со ссылкой на представителей американского военного ведомства сообщило о намерении Пентагона испытать противоракеты SM-3 Block IIА. "SM-3 IIA не была создана для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами, но подает большие надежды. Это будет пределом ее возможностей, и мы хотим попробовать", - пояснил собеседник издания.

"Многие годы Вашингтон заверял Москву, что создаваемая противоракетная система не угрожает российским силам ядерного сдерживания", - отметили в российском ведомстве.

При этом США снова проявляют опасный, дестабилизирующий характер линии государства в вопросах ПРО, возмутились в МИД. Там призвали Вашингтон задуматься и серьезно заняться совместным поиском решения проблем, накопившихся в сфере международной безопасности.

В случае реализации американской стороной планов по испытанию противоракеты SM-3 Block IIА Москва примет необходимые ответные меры, предупредили в ведомстве.

О планах США и в области космической безопасности, и в сфере ПРО стало известно 18 января, когда Пентагон опубликовал новый обзорный доклад по стратегии США в соответствующих вопросах. В документе указали, что в ближайшее время военное ведомство страны снова изучит концепции и технологии обороны с размещением в космосе для оценки технологического и операционного потенциала подобных действий в изменяющейся среде безопасности. Размещение систем обнаружения в космосе позволит противодействовать гиперзвуковым ракетам, уверены в Пентагоне.

В докладе также отметили, что ведомство оценит сроки и стоимость потенциального создания группы спутников для уничтожения ракет на стадии их запуска. Как подчеркнул Шанахан, в этой доктрине изложен "всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника" за счет комбинирования активных и пассивных мер ПРО, а также наступательных операций.

Лидия Мисник