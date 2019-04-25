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25.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соответствующее распоряжение сделал премьер-министр Узбекистана.

Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает Xabar.uz.

Во время селекторного совещания, посвященного празднованию, он раскритиковал распространение георгиевских ленточек и распорядился вместо них изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана. Кроме того, он поручил организовать в сети Facebook акцию, в ходе которой пользователи будут публиковать изображение узбекского флага. К акции, по мнению Арипова, должны присоединиться певцы, спортсмены, актеры, юмористы.

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей", - указал Арипов.

Следует отметить, что против георгиевских лент давно выступают узбекские националисты. В частности, в 2016 году историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас заявили:

"Во время колонизации нашей родины царской Россией многие генералы и офицеры были награждены орденом и лентой Святого Георгия, учрежденных Екатериной II в 1769 году. На медалях, учрежденных специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия наших городов, захваченных путем истребления местного населения, и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия".

Как сообщало EADaily, в начале апреля в Узбекистане власти одобрили проведение акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, согласовав маршрут от мемориального комплекса "Братские могилы" до площади Мустакиллик. Ранее проведение "Бессмертного полка" в Ташкенте руководство города пыталось запретить.

Портал приводит историческую справку: 

Узбекистан как государство начал существовать только в 1924 году - тогда была провозглашена Советская Социалистическая Республика Узбекистан со столицей в Самарканде. В 1930 году столица Узбекской ССР была перенесена из Самарканда в Ташкент. До этого на территории современного Узбекистана существовали Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства, которые в разное время попали в вассальную зависимость от Российской Империи.

Находясь в составе СССР, Узбекистан из отсталого региона превратился в индустриально-аграрную республику, с развитой лёгкой и пищевой промышленностью, в десятки раз выросла тяжелая промышленность. Были построены крупнейшие тепловые (Ташкентская, Сырдарьинская, Навоийская, Ангренская ГЭС) и гидроэлектростанции (Чарвакская), началась разработка газовых (Газли, с 1961) и нефтяных месторождений и др. Появились совершенно новые для республики отрасли машиностроения (электротехническая, радиоэлектронная, приборостроительная, химическая, авиационная и др.) Были созданы новые крупные районы хлопководства, Узбекистан стал мощной хлопковой базой СССР.

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Россия
Узбекистан
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8 комментариев
№1
Скрыто, низкий рейтинг.
№2
25.04.2019 16:45
Цитата, q
Узбекские нацики довыеживаются...Отправим их по этапу в Идлиб,а там накроем красивыми ковровыми бомбометаниями.С национальным узбекским орнаментом.
Такие комментарии в рунете узбекским националистам нужнее всего, чтобы объяснить свою позицию.
+4
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№3
25.04.2019 17:01
Мне интересно знать, много ли СССР высосал ресурсов из этого исторически значимого региона кишлаков?
Наверное тонны золота вывезли и узбеков в рабство продавали 200 лет.

До чего надо быть тупым дебилом, чтобы "строиться" под эту ересь.
+2
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№4
25.04.2019 17:55
Интересно, что русские, прибалтийские и узбекские нацики в дружном порыве ненавидят советскую власть.
0
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№5
25.04.2019 20:12
Границы РФ давно пора закрыть для выходцев из больных русофобией стран бывшего совка...
+1
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№6
25.04.2019 20:43
Вообще говоря, на такое нужно отвечать по дип каналам и бить рублём (санкциями). Не уважают.
Предлагаю запрет символики, свойственной  9 мая (красный флаг с серпом и молотом, георгиевская ленточка, сов. военная форма тех лет и т.п.) приравнять к фашизму.
0
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№7
25.04.2019 21:28
Цитата, q
Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает Xabar.uz.

На Xabar.uz никаких новостей про георгиевскую ленточку нет. А тут уже смотрю на Узбекистан атомную бомбу скинули.
+1
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№8
25.04.2019 22:07
Цитата, Hazzard сообщ. №7
На Xabar.uz никаких новостей про георгиевскую ленточку нет
Тогда нужно по сусекам поскрести) Были такие запреты в др. великих странах.
Кстати, запреты и ограничения на русский язык (разного рода), а также "негражданство" - туда же.
0
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