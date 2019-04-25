Подлодку "Белгород" спустили на воду в обстановке повышенной секретности

Корпус "Белгорода" пока секретен, поэтому показали лишь его хвостовую часть, но с закрытыми винтами.

На воду спущен первый носитель автономных необитаемых подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой. Единственное, что открылось во время церемонии - лодка-носитель создана на основе конструкции атомной ракетной подводной лодки проекта 949А.

Впрочем, эта АПЛ, получившая имя "Белгород", совершенно новый проект под номером 09852. Уже не секрет, что он разработан конструкторами питерского Центрального КБ морской техники "Рубин" в рамках опытно-конструкторских работ "Перемонтировка" по контракту 2009 года специально под аппарат "Посейдон".

Получилась фактически новая атомная субмарина, к тому же самая большая по длине в мире. Впрочем, точные характеристики проекта 09852 не разглашаются, скорее всего, они еще долго будут секретными. Этим и объясняются некоторые особенности спуска на воду "Белгорода".

Мы уже привыкли, что при спуске боевых кораблей, даже таких как атомные стратегические подводные ракетоносцы типа "Борей", звучит оркестр, а сам корпус медленно проплывает перед объективами телекамер. А перед этим крестная мать корабля разбивает бутылку шампанского о его борт.

В случае с "Белгородом" все было иначе. Частично открыли лишь хвостовую часть, по которой без труда определялся первородный проект лодки специального назначения. Сам корпус оказался замаскирован. Сделано это было для того, чтобы не раскрыть главный секрет - конструкцию крепления "Посейдона" и, возможно, количество креплений. Выдвигались предположения, что лодки проекта 09852 смогут нести не только один этот аппарат, но и другие, меньшего размера.

Скорее всего, подразумевались "Клавесины" - одни из лучших автономных необитаемых подводных аппаратов в мире, работающие на аккумуляторных батареях и способные погружаться на глубину не менее шести километров. Так или нет - осталось тайной.

Шампанское разбил морской офицер. Можно предположить - у наших подлодок впредь будут не только крестные матери, но и отцы. Как сказал мне один адмирал-подводник, за время своей службы участвовавший в спуске на воду многих субмарин, видимо, просто не нашли женщину с необходимой формой допуска к государственным секретам. А в "Белгороде" совершенно секретно пока абсолютно все. Так что удивительно, что нам показали даже хвостовую часть проекта 09852.

Cледующим носителем системы "Посейдон", как сообщалось в СМИ, должна стать пока еще строящаяся атомная подводная лодка "Хабаровск" уже нового проекта 09851. Вывод из цеха запланирован на 2020 год.

Сергей Птичкин