Упрощение приема в гражданство РФ жителей Донбасса не нарушает минских соглашений - Косачев

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Упрощение порядка предоставления гражданства РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не нарушает минских соглашений и не являются отказом от них, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Распространение упрощенного порядка на лиц, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР (Донецкая и Луганская народные республики - ИФ), ни в коей мере не противоречит Минским договоренностям и не означает отказа от их реализации", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в среду.

"С учетом тяжелого социально-экономического положения в Донбассе такой режим будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации в регионе, и это тоже логика Минска", - подчеркнул он.

По его словам, Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, остаются безальтернативной основой мирного урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Киев, Донецк и Луганск должны активизировать усилия в рамках минской контактной группы по безусловному и последовательному выполнению взятых на себя в Минске обязательств", - сказал сенатор.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.