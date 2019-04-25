В ЛНР благодарят Россию за упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

Луганск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил Российскую Федерацию за решение об упрощении получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

"Спасибо России за решение об упрощенном порядке получения гражданства! Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!", - написал Л. Пасечник на своей странице в твиттере в среду.

В свою очередь, председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров отметил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР является "вынужденной мерой реагирования, направленной на защиту гражданского населения республик Донбасса".

По его словам, в нынешних условиях "возможность получения российского гражданства становится одной из немногих действенных возможностей защитить русскоязычное население нашей Республики".

Г.Боброва цитирует Луганский информационный центр.

Данное решение властей Российской Федерации является "закономерным и предсказуемым", подчеркнул он.

Г.Бобров подчеркнул, что получение гражданами ЛНР и ДНР паспортов Российской Федерации "не означает массового выезда жителей из ЛНР".