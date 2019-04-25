В ЛНР благодарят Россию за упрощение получения гражданства для жителей Донбасса
Луганск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил Российскую Федерацию за решение об упрощении получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
"Спасибо России за решение об упрощенном порядке получения гражданства! Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!", - написал Л. Пасечник на своей странице в твиттере в среду.
В свою очередь, председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров отметил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР является "вынужденной мерой реагирования, направленной на защиту гражданского населения республик Донбасса".
По его словам, в нынешних условиях "возможность получения российского гражданства становится одной из немногих действенных возможностей защитить русскоязычное население нашей Республики".
Г.Боброва цитирует Луганский информационный центр.
Данное решение властей Российской Федерации является "закономерным и предсказуемым", подчеркнул он.
Г.Бобров подчеркнул, что получение гражданами ЛНР и ДНР паспортов Российской Федерации "не означает массового выезда жителей из ЛНР".
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