Войти
25.04.2019
Интерфакс-АВН

В ЛНР благодарят Россию за упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

594
0
+3
Боец НМ ЛНР (2018 год)
Боец НМ ЛНР (2018 год).
Источник изображения: http://lug-info.com

Луганск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил Российскую Федерацию за решение об упрощении получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

"Спасибо России за решение об упрощенном порядке получения гражданства! Это выдающееся событие, которого давно ждали все граждане ЛНР!", - написал Л. Пасечник на своей странице в твиттере в среду.

В свою очередь, председатель Союза писателей ЛНР Глеб Бобров отметил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР является "вынужденной мерой реагирования, направленной на защиту гражданского населения республик Донбасса".

По его словам, в нынешних условиях "возможность получения российского гражданства становится одной из немногих действенных возможностей защитить русскоязычное население нашей Республики".

Г.Боброва цитирует Луганский информационный центр.

Данное решение властей Российской Федерации является "закономерным и предсказуемым", подчеркнул он.

Г.Бобров подчеркнул, что получение гражданами ЛНР и ДНР паспортов Российской Федерации "не означает массового выезда жителей из ЛНР".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.01.2019
О визите Николя Саркози в Азербайджан
13.07.2018
ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа
26.07.2017
Пентагон захотел услышать объяснения Турции из-за грядущей закупки С-400
26.01.2016
Индия и Россия договорились снизить цену на совместную разработку истребителя пятого поколения (FGFA) на 40%
22.01.2014
Россия строит новый флот для доминирования в Северном Ледовитом океане
01.10.2012
Аренду Габалы продлят поэтапно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"