В Европу каждый год проникают около 20 тыс. экстремистов

Отмечается, что идентификация боевиков правоохранительными органами затрудняется из-за того, что многие переселенцы заявляют о потере документов, удостоверяющих личность

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 20 тыс. экстремистов под видом беженцев каждый год проникают в Европу. Об этом в среду заявил представитель ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев во время VIII Московской конференции по международной безопасности.

"По нашим данным, под видом беженцев в Европу ежегодно проникают до 20 тыс. экстремистов", - заявил он, отметив, что идентификация боевиков правоохранительными органами затрудняется из-за того, что "многие переселенцы заявляют о потере документов, удостоверяющих личность".

По словам генерал-майора, после этого "некоторые из них проводят активную работу в мигрантской среде с целью продвижения идей радикального ислама, подбора и вербовки исполнителей терактов".

Ковалев также уточнил, что рост миграционных потоков из африканских стран создает "серьезные экономические и социальные проблемы", а также "провоцирует рост тяжких правонарушений, расширение подпольного наркобизнеса, проституции, торговли оружием и людьми".

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля.