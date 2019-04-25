Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности

На мероприятии затронули отношения России и НАТО, вопросы борьбы с терроризмом и международное сотрудничество на этом направлении

МОСКВА, 24 апреля /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги, направленные на разрушение стратегической стабильности в мире, заявили в среду представители России на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что своими действиями в сфере противоракетной обороны (ПРО) Вашингтон делает своих союзников в Европе заложниками своих авантюрных решений. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безответственными шаги Вашингтона по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также развертывание глобальной системы ПРО США.

Глава российского внешнеполитического ведомства предупредил о высокой цене ошибки в условиях отсутствия контактов между военными России и НАТО, а министр обороны РФ пообещал асимметричный ответ на действия стран НАТО у границ РФ.

На конференции обсуждались также вопросы борьбы с терроризмом, в том числе в Сирии, и международное сотрудничество на этом направлении. Не осталась в стороне и тема урегулирования ситуации на Украине. В своем выступлении на конференции генсек ОБСЕ Томас Гремингер указал на необходимость политического импульса для реализации минских договоренностей.

Антироссийская направленность

Выступая на конференции, Шойгу подчеркнул, что Соединенные Штаты официально закрепили в концептуальных документах антироссийскую направленность своей системы ПРО. По его словам, выход США из Договора по ПРО показал, что развитие данной сферы направлено на сдерживание России и Китая. "Наши партнеры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединенные Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО", - сказал он.

Часть американских объектов противоракетной обороны развернуты за пределами территории США, что делает союзников Америки "заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности", отметил глава российского оборонного ведомства. Министр указал также на деградацию правовой базы международных отношений. "Ряд принципиальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями и ядерного нераспространения прекращается в явочном порядке", - сказал Шойгу.

В частности, не реализуются Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, эта же участь грозит Договору о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. При этом министр подчеркнул, что "с российской стороны все обязательства по срокам и параметрам ограничений вооружений, а также по контролю за их соблюдением выполняются своевременно и в полном объеме".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в том, что их действия в отношения ряда важных международных соглашений поставили под угрозу существование Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Серьезный урон стратегической стабильности нанесли такие безответственные шаги Вашингтона, как выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности параллельно с развертыванием глобальной системы ПРО США, которая нацелена не на купирование узкорегиональных ракетных угроз, а на обеспечение глобального военного превосходства", - сказал он.

Министр также обратил внимание на отсутствие ясности относительно перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. "В силу отказа Вашингтона от присоединения к Договору о запрете ядерных испытаний под вопросом оказалась судьба и этого документа. Все это может поставить под угрозу ДНЯО - ключевой механизм в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - подчеркнул Лавров.

Цена последствий

Стремление представить РФ в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой лежит принцип "сам придумал - сам в это и поверил", "то есть сами придумали российскую угрозу - сами себя ею и пугают", уверен глава минобороны России. "При этом практические действия альянса - будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях - ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны", - добавил Шойгу, заверив, что "ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО".

В условиях отсутствия "по прихоти Запада" системных контактов между военными России и НАТО цена ошибки может оказаться очень высокой, предупредил в ходе своего выступления глава российского МИД. Он призвал западных партнеров "отказаться от взвинчивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на саммитах ОБСЕ и в Совете Россия - НАТО обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Лавров выразил сожаление в связи с тем, что "глобальная и региональная безопасность оказались заложниками геополитических игр тех, кто стремится любой ценой добиться доминирования, не признавая реалий формирующейся полицентричной системы мироустройства, опирающейся на Устав ООН".

"Непрекращающееся расширение Североатлантического альянса, наращивание его противоракетного потенциала и военной инфраструктуры на восточном фланге привели к серьезному кризису доверия в Евроатлантике", - констатировал Лавров, подчеркнув, что "даже в самых сложных условиях нельзя лишать себя и других возможности для диалога", необходимого для поиска путей нормализации и восстановления взаимного доверия. Министр приветствовал присутствующих на конференции представителей стран - членов НАТО, которые принимают участие в форуме вопреки давлению, оказываемому на их столицы из Вашингтона.

Терроризм будет разгромлен

Много внимания в ходе конференции ее участники уделили вопросам борьбы с терроризмом в Сирии. "Благодаря усилиям военно-политического руководства Сирии и Ирака, при поддержке стран - гарантов астанинского формата - России, Ирана и Турции основные силы ИГИЛ (устаревшее название террористической группировки "Исламское государство", ИГ; запрещена в РФ - прим. ТАСС) в регионе разгромлены. Работа по ликвидации бандформирований проводится и будет завершена в ближайшей перспективе", - сказал Шойгу. По его словам, в настоящее время сложная обстановка сохраняется лишь в тех районах Сирии, которые не находятся под контролем правительства этой страны.

В свою очередь замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов сообщил, что с 2015 года в Сирии были уничтожены правительственными войсками при поддержке Вооруженных сил РФ более 90 тыс. боевиков международных террористических организаций. При этом он отметил, что в настоящее время сирийское Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией. Это, по словам Гаджимагомедова, "создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ".

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ отметил, что в условиях завершения Соединенными Штатами уничтожения террористов ИГ в Заевфратье, в том числе в районе населенного пункта Хаджин, особое значение приобретает необходимость восстановления транспортной инфраструктуры на юго-востоке страны, что позволит обеспечить доступность и безопасность передвижения сирийских граждан и будет способствовать восстановлению социальных и культурных связей между общинами, проживающими по разные стороны реки Евфрат. "Российская Федерация неоднократно предпринимала попытки установить автомобильный мост через реку Евфрат, но эта инициатива не была поддержана Соединенными Штатами и подконтрольными им силами. Аналогичные шаги проводились по линии ООН, но ситуация до сих пор не разрешена", - подчеркнул Гаджимагомедов.

О необходимости совместных действий государств в борьбе с терроризмом заявил на конференции генеральный секретарь иракского министерства обороны вице-адмирал Мухаммад аль-Абади. "Мы нуждаемся в обмене информацией между армиями наших стран. Мы должны работать на достижение стратегических договоренностей, основанных на общих интересах. Нужно принять общие меры путем проведения совместных учений, оперативных совещаний, путем организации обмена разведданными", - отметил он. Представитель Ирака положительно оценил деятельность созданного Россией, Ираком, Ираном и Сирией информационного центра в Багдаде для координации борьбы с терроризмом.

Также выступивший на конференции замминистра обороны Сирии Махмуд Шава заявил, что прекращению военных преступлений в стране будет способствовать вывод с ее территории войск Великобритании, США, Турции и Франции. "Мы требуем прекратить незаконное присутствие на нашей земле иностранных войск США, Франции, Великобритании и Турции и распустить международный альянс. Это гарантирует прекращение совершаемых ими военных преступлений и преступлений против человечности", - подчеркнул он.

Шава отметил, что политический процесс - "собственность сирийского народа". "Все политические вопросы должны решаться сирийцами без вмешательства извне", - указал замминистра.

Импульс для Украины

Участники московской конференции по безопасности затронули также вопрос украинского урегулирования.

По мнению генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, для реализации минских договоренностей и преодоления недоверия между РФ, Украиной и европейскими странами необходим политический импульс. "Нарушения режима прекращения огня с обеих сторон конфликта [на Украине] происходят ежедневно и приводят к человеческим жертвам. Сейчас нужен новый политический импульс для того, чтобы воплотить в жизнь минские договоренности и найти решение кризиса. Это не только будет способствовать сохранению жизни людей и стабилизации ситуации на Украине, но и обеспечит дорогу к восстановлению доверия между Россией, Украиной и Европой", - сказал он, добавив, что "новая динамика создаст новые условия".

Говоря об Украине, Лавров выразил надежду, что новое украинское руководство "в полной мере осознает свою ответственность" и неукоснительно выполнять минские соглашения. "Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии одобренных Совбезом ООН минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе", - добавил министр.