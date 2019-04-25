Герасимов обсудил с коллегой из ЮАР военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с командующим вооруженными силами ЮАР генералом Солли Шоке перспективы военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, встреча состоялась "на полях" Московской конференции по международной безопасности.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в военной и военно-технической областях. Подтверждено последовательное развитие всесторонних дружественных отношений между Россией и ЮАР, которые строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Помимо этого, в ходе встречи Герасимов выразил признательность военно-политическому руководству ЮАР за уважение к памяти погибших советских воинов. В декабре 2018 года в Претории в мемориальном комплексе "Фридом парк" состоялось открытие российского сегмента "Стены имен", на котором увековечены имена 67 советских военных специалистов, отдавших свои жизни в борьбе с апартеидом в Анголе и Мозамбике.