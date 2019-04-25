Войти
25.04.2019
Известия.ru

В американском модуле МКС сломалась беговая дорожка

748
0
+1
Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

В американской части Международной космической станции (МКС) сломалась беговая дорожка. Как сообщили 23 апреля в NASA, срок службы одного из тренажеров подошел к концу и астронавты заменили его на новый.

В распоряжении экипажа МКС есть две беговые дорожки: одна расположена в российском модуле "Звезда", вторая — в американском модуле Tranquility.

Поскольку новый тренажер несколько лет хранился в надувном модуле BEAM, астронавтам потребовалось протестировать его перед использованием.

В настоящее время на борту МКС находится 59-я экспедиция во главе с командиром Олегом Кононенко. В состав экспедиции также входят россиянин Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кук и Тайлер Хейг, а также канадец Давид Сен-Жак.

20 апреля стало известно, что в ноябре 2019 года на МКС отправится пилотируемый американский корабль Starliner с экипажем на борту. На 17 августа запланирован первый беспилотный пуск Starliner. Сейчас космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские "Союзы", поскольку США вывели из эксплуатации свой единственный корабль Space Shuttle еще в 2011 году.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Проекты
МКС
Похожие новости
27.02.2019
Орбитальная электростанция: между фантастикой и планированием
25.10.2017
На Луну – всем миром
14.07.2015
NASA: сохраняются прочные отношения по программе МКС США и России
30.04.2015
КРЭТ: мы создаем аппаратуру для перспективного космического корабля
05.09.2014
«Байконур»: билет в будущее
06.08.2012
Не бывает прогресса без преодоления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"