В американском модуле МКС сломалась беговая дорожка

В американской части Международной космической станции (МКС) сломалась беговая дорожка. Как сообщили 23 апреля в NASA, срок службы одного из тренажеров подошел к концу и астронавты заменили его на новый.

В распоряжении экипажа МКС есть две беговые дорожки: одна расположена в российском модуле "Звезда", вторая — в американском модуле Tranquility.

Поскольку новый тренажер несколько лет хранился в надувном модуле BEAM, астронавтам потребовалось протестировать его перед использованием.

В настоящее время на борту МКС находится 59-я экспедиция во главе с командиром Олегом Кононенко. В состав экспедиции также входят россиянин Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кук и Тайлер Хейг, а также канадец Давид Сен-Жак.

20 апреля стало известно, что в ноябре 2019 года на МКС отправится пилотируемый американский корабль Starliner с экипажем на борту. На 17 августа запланирован первый беспилотный пуск Starliner. Сейчас космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские "Союзы", поскольку США вывели из эксплуатации свой единственный корабль Space Shuttle еще в 2011 году.