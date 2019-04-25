Ответ НАТО: Россия обороняется на Западе и Юге

Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов

В ответ на размещение сил НАТО у границ России Москва готова усилить войска Западного и Южного военных округов. Этот план будет осуществляться за счет переброски соединений из состава других военных округов. О необходимости обороняться против НАТО в России говорят довольно часто, и связано это, прежде всего, с заявлениями блока о "российской угрозе", которой, как считают в РФ, блок прикрывает обострение политики в отношении Москвы.

В ходе Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов. В Западный входят большая часть регионов Европейской России, от Нижегородской до Калининградской области, а в Южный - регионы от Нижней Волги до Северного Кавказа, а также Крым.

"Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов", - пояснил глава Генштаба.

Инициатива "4 по 30", о которой он говорил, была утверждена в июле прошлого года на 28-м саммите НАТО. Согласно ей, к 2020 году необходимо создать 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и подготовить 30 кораблей, способных приготовиться к развертыванию за 30 дней. По словам заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер, инициатива призвана обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае "кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта". В случае военного кризиса все эти силы могут быть стянуты на территорию Польши и прибалтийских стран.

Возвращаясь к выступлению Герасимова, он уточнил, что

усиление сил будет осуществляться за счет переброски соединений из состава других военных округов. При этом численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне.

Существенной угрозой Герасимов назвал возможность отказа от Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). По его словам, развал этого соглашения станет причиной утраты единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений - инспекционной деятельности на объектах России и США. Он предупредил, что такой вариант развития событий может привести к "новому витку гонки ракетных вооружений".

Предотвратить кризис в отношениях России с Западом, по его мнению, может отказ НАТО от военных приготовлений. "Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", - сказал Герасимов.

Глава Генштаба также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий", снизить противостояние по линии Россия-НАТО, а также строго придерживаться "Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО" 1997 года, согласно которому "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников".

На этой же конференции выступил и министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил о готовности России принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ. Он отметил, что стремление представить РФ как основную угрозу Западу стало доминантой политики альянса, а в ее основе лежит принцип "сам придумал - сам в это поверил".

Шойгу обратил внимание, что практические действия альянса, как освоение военной инфраструктуры рядом с Россией или усиление активности в Черном и Балтийском морях, способствуют росту напряженности и требуют адекватного реагирования.

"Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем необязательно симметрично действиям НАТО", - предупредил глава ведомства.

В этот же день похожее заявление сделал его заместитель Александр Фомин. Он отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение им дополнительных воинских контингентов и мощнейших систем вооружения.

"Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин, в рамках выделенных бюджетных ассигнований", - сообщил Фомин.

К тому же, в Минобороны в очередной раз отметили, что заявления стран военного блока о "российской угрозе" служат лишь оправданием их агрессивных действий против России.

О так называемой "российской угрозе" в НАТО действительно говорят довольно часто. В начале апреля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что страны альянса считают Россию своей главной "угрозой".

По его словам, в начале деятельности НАТО опасность исходила, в первую очередь, от Советского Союза, а теперь эту роль исполняет РФ, "которой необходимо противостоять".

Но зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что такие заявления нужны только для повышения военных бюджетов членов блока. "Это заявление носит явно подыгрывающий характер той политике Запада, в частности, США, при которой пытаются навязать воинствующую риторику всем странам и увеличить военный бюджет. Это демонстрация лоббирования ВПК многих государств, которое выставляют якобы под предлогом мнимой угрозы со стороны России", - сказал парламентарий ФАН.

Лидия Мисник