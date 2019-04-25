Генштаб предупредил об угрозе милитаризации космоса США

В российском Минобороны с тревогой отозвались о планах США развернуть в космосе ударные средства ПРО. По мнению первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира, эти намерения "представляют угрозу для свободного использования космического пространства любым государством".

Свое заявление генерал-лейтенант сделал на VIII Московской международной конференции по безопасности, которая открылась в среду. На ней Познихир выступил с подробным докладом об опасности милитаризации орбитального пространства. Не секрет, что данной темой в последнее время активно интересуется Вашингтон. А принципиальным противником этой политики давно и последовательно является Россия.

На конференции в Москве Познихир напомнил, что США де-факто занимаются возрождением так называемой программы "звездных войн". В рамках ее реализации Соединенные Штаты работают над созданием космического эшелона с ударными средствами ПРО. Их Пентагон планирует использовать в том числе и для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета.

Опасность этой концепции заключается в том, что, как считают в российском Генштабе, она не исключает возможности использования американских ударных орбитальных комплексов для нанесения превентивного удара по объектам РФ, КНР или любой другой страны.

Юрий Гаврилов