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25.04.2019
Военное обозрение

Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса

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В Киеве оперативно отреагировали на информацию об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал указ Владимира Путина "вмешательством во внутренние дела Украины". Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Источник изображения: topwar.ru

Климкин назвал решение об упрошенной выдаче российского гражданства продолжением "агрессии Москвы" и новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса. Он обратился к жителям республик Донбасса с призывом не принимать российское гражданство.

Россия лишила вас настоящего, а теперь хочет лишить и будущего

- заявил Климкин.

Кроме этого Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН по данному поводу. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко по поручению пока действующего президента Петра Порошенко направил жалобу в Совбез.

Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!

- заявил украинский постпред, сразу же вспомнив о Минских соглашениях, которые Украина не признает.

Между тем российский президент Владимир Путин объяснил свое решение об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса тем, что Украина лишила их всех гражданских прав. Он напомнил, что жители ДНР и ЛНР не могут нормально передвигаться, реализовывать потребности и права.

У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека

Указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российских паспортов по упрощенной схеме, российский президент подписал в среду, 24 апреля.

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Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
25.04.2019 20:31
Украине на Донбассе вообще делать нечего и не только на Донбассе...Вся ваша Украина на карте 1654 года в границах которого вы с Хмельницким вышли из состава Польши...
0
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