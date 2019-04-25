ГЛОНАСС добавят точность

Точность российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.

"Высокоорбитальный сегмент. Предполагается, что шесть космических аппаратов будут развернуты к 2025 году, в 2023 году полетит первый космический аппарат. За счет этого мы получим в своем полушарии улучшение на 25 процентов точности", — сказал менеджер на международной конференции по навигации в Москве.

В презентации заместителя гендиректора отмечается, что после 2020 года количество наземных станций ГЛОНАСС будет доведено за рубежом с 6 до 12, а в России — с 19 до 45.

Согласно данным генконструктора ГЛОНАСС Сергея Карутина, запуск спутников "Глонасс-К1" и "Глонасс-К2" запланирован на 2019 год, но будет отложен, если действующие космические аппараты сохранят свою работоспособность. "В плане они стоят. Хочется увидеть пораньше. Пускать для того, чтобы заменять работающие аппараты не очень эффективно", — сказал специалист.

В апреле сообщалось, что завершение эксплуатации тяжелых ракет "Протон-М" и неготовность создаваемых им на замену носителей "Ангара-А5" привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

В ноябре 2018 года Урличич сообщил, что ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта "Сфера".

В апреле того же года гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.