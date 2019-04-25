Российские вертолеты "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38 представили на выставке в Мексике

В "Вертолетах России" сообщили, что один "Ансат" в рамках контракта готов для передачи мексиканской стороне

ТАСС, 24 апреля. Холдинг "Вертолеты России" представил на выставке FAMEX-2019 в Мексике вертолеты "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В этом году холдинг представляет в Мексике основную гражданскую линейку российской вертолетной техники: легкий "Ансат", средний Ми-171А2 и среднетяжелый Ми-38. Эти машины принадлежат к трем основным весовым категориям, необходимым для различных сфер применения", - говорится в сообщении.

Как отметил глава холдинга Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба, в ноябре 2018 года был подписан контракт с мексиканской компанией Craft Avia Center на поставку одного "Ансата" в пассажирской комплектации. "Машина готова для передачи мексиканской стороне", - уточнил он.

В настоящее время "Вертолеты России" ведут с Мексикой переговоры о поставке запчастей и комплектующих для "Ансата", а также обсуждают программу подготовки мексиканских летчиков на вертолеты этого типа, уточнили в компании. Также подана заявка на валидацию сертификатов на вертолеты "Ансат" и Ми-171А2 в Мексике.

Международный аэрокосмический салон FAMEX-2019 проходит с 24 по 27 апреля на военной авиабазе Санта Люсия, расположенной рядом с Мехико. Делегацию "Вертолетов России" на FAMEX возглавляет заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.