Войти
25.04.2019
ТАСС

Российские вертолеты "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38 представили на выставке в Мексике

643
0
+1
Вертолеты «Ансат»
Вертолеты «Ансат».
Источник изображения: prav.tatarstan.ru

В "Вертолетах России" сообщили, что один "Ансат" в рамках контракта готов для передачи мексиканской стороне

ТАСС, 24 апреля. Холдинг "Вертолеты России" представил на выставке FAMEX-2019 в Мексике вертолеты "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В этом году холдинг представляет в Мексике основную гражданскую линейку российской вертолетной техники: легкий "Ансат", средний Ми-171А2 и среднетяжелый Ми-38. Эти машины принадлежат к трем основным весовым категориям, необходимым для различных сфер применения", - говорится в сообщении.

Как отметил глава холдинга Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба, в ноябре 2018 года был подписан контракт с мексиканской компанией Craft Avia Center на поставку одного "Ансата" в пассажирской комплектации. "Машина готова для передачи мексиканской стороне", - уточнил он.

В настоящее время "Вертолеты России" ведут с Мексикой переговоры о поставке запчастей и комплектующих для "Ансата", а также обсуждают программу подготовки мексиканских летчиков на вертолеты этого типа, уточнили в компании. Также подана заявка на валидацию сертификатов на вертолеты "Ансат" и Ми-171А2 в Мексике.

Международный аэрокосмический салон FAMEX-2019 проходит с 24 по 27 апреля на военной авиабазе Санта Люсия, расположенной рядом с Мехико. Делегацию "Вертолетов России" на FAMEX возглавляет заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
26.04.2019
"Вертолеты России" принимают участие в выставке FAMEX-2019
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
28.05.2018
Какие российские новинки показали на HeliRussia 2018
20.05.2014
Неба хватит всем
16.11.2010
Новые вертолеты российского производства поставлены на авиационный рынок Китая
24.03.2010
Россия представила в Чили гражданские и военные вертолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"