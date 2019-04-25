Войти
25.04.2019
РИА Новости

На Филиппинах не боятся санкций США из-за военного импорта из России

741
0
+2
Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте
Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Филиппины не боятся санкций США в связи с закупками российского военного оборудования, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна.

"Мы не боимся санкций, санкций США, если мы развиваем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что им не стоит делать это. Потому что мы просто проводим нашу независимую внешнюю политику", - сказал филиппинский замминистра обороны.

Он назвал санкционное давление США на импортеров российского оружия "частью их стратегической конкуренции" и отметил, что Вашингтону следует "подумать дважды", прежде чем подвергать санкциям Манилу, которая лишь хочет "развивать хорошие отношения с другими странами".

"Индия покупает много оборудования из России, Малайзия покупает оборудование из России, Индонезия покупает много оборудования из России. Их подвергают санкциям? Не думаю, что США будут избирательны. И им не следует быть избирательными, иначе они потеряют своих союзников", - подчеркнул Кардозо Луна.

Ранее помощник министра обороны США Рэндалл Шрайвер заявил, что закупка российского военного оборудования может иметь негативное влияние для сотрудничества страны с США. По его словам, Вашингтон является более хорошим партнером для Манилы, чем Москва. В Москве заявления США назвали примером "несправедливой конкуренции".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Малайзия
Россия
США
Филиппины
Похожие новости
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
30.06.2016
Международные морские учения RIMPAC. Досье
19.05.2014
Российские оружейники присматриваются к рынкам стран, ранее закупавших вооружение в США и ЕС
20.05.2013
И за десант, и за спецназ
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
20.05.2011
Для чего государства ведут гонку вооружений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 22:06
  • 28
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"