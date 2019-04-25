На Филиппинах не боятся санкций США из-за военного импорта из России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Филиппины не боятся санкций США в связи с закупками российского военного оборудования, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна.

"Мы не боимся санкций, санкций США, если мы развиваем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что им не стоит делать это. Потому что мы просто проводим нашу независимую внешнюю политику", - сказал филиппинский замминистра обороны.

Он назвал санкционное давление США на импортеров российского оружия "частью их стратегической конкуренции" и отметил, что Вашингтону следует "подумать дважды", прежде чем подвергать санкциям Манилу, которая лишь хочет "развивать хорошие отношения с другими странами".

"Индия покупает много оборудования из России, Малайзия покупает оборудование из России, Индонезия покупает много оборудования из России. Их подвергают санкциям? Не думаю, что США будут избирательны. И им не следует быть избирательными, иначе они потеряют своих союзников", - подчеркнул Кардозо Луна.

Ранее помощник министра обороны США Рэндалл Шрайвер заявил, что закупка российского военного оборудования может иметь негативное влияние для сотрудничества страны с США. По его словам, Вашингтон является более хорошим партнером для Манилы, чем Москва. В Москве заявления США назвали примером "несправедливой конкуренции".