Проникшие в ЕС под видом беженцев боевики быстро осваиваются, заявили в ГРУ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Боевики, проникшие в Европу под видом мигрантов, быстро осваивают новые методы подготовки терактов, используя опыт горячих точек, заявил в среду представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.

"Террористы в Европе быстро адаптируются к особенностям обстановки, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности. Для совершения терактов ими используется опыт, приобретенный в зонах вооруженных конфликтов, в том числе в Африке", - констатировал Ковалев на Московской конференции по международной безопасности.