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25.04.2019
Lenta.ru

Россия направила в Сирию новые БОМАНы

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Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин

Россия направила на испытания в Сирию новые боевые машины наводчика (БОМАНы), выполняющие наводку ударной авиации, сообщили "Известиям" несколько информированных источников в Минобороны.

"Когда будет накоплен опыт применения, разработчики внесут необходимые конструктивные изменения, и машина начнет поставляться в войска", — пишет издание.

Современная БОМАН, отмечает газета, создана на базе бронеавтомобиля "Тигр". Машина получила мощную радиостанцию, лазерный целеуказатель, дальномер, тепловизор и терминалы автоматизированной системы управления (АСУ). БОМАН интегрирована в комплекс разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец".

"Раньше авианаводчик должен был нести на себе тяжелую аппаратуру. Кроме того, рядом с ним всегда должен был находиться радист. В машине же можно разместить гораздо более габаритную и мощную аппаратуру, которая может передавать информацию и на командный пункт, и сразу в воздух. Такое оборудование, конечно, на себе не потащишь", — сказал изданию бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В апреле большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ России "Цезарь Куников", ранее принимавший участие в доставке грузов в Сирию, сломался во время учений.

В том же месяце сообщалось, что первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ил-112
Стрелец
Тигр
Тигр БА
Цезарь Куников
Проекты
БДК 775
Военные учения
ЧФ
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6 комментариев
№1
25.04.2019 10:43
Сначала про БОМАН, а потом в этой же статье гов...на лопату, чтобы подправить впечатление от новости:
Цитата, q
В апреле большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ России "Цезарь Куников", ранее принимавший участие в доставке грузов в Сирию, сломался во время учений.

В том же месяце сообщалось, что первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики.
+3
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№2
25.04.2019 13:10
В Сирии вроде как не один авианаводчик погиб - были обнаружены и не смогли удрать, помощь к ним не успела, сами, имея спецназовскую подготовку не смогли за себя постоять толком. Обнаружить "Тигр" будет ещё проще, чем лежащего в кустах, в складках местности человека в камуфляже. Выстрел из РПГ - и нет "Тигра" и всех кто в нём. Хотя, вероятно, кто-то выживет и попадёт в плен, а потом это будут показывать по телевизору как отрезают голову...
БПЛА не годится в качестве авианаводчика? Или я что-то не понимаю?
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№3
25.04.2019 15:36
Цитата, Враг сообщ. №2
Спецназ ВСЕГДА малочислен во время работы, и если он обнаружен то уйти не всегда реально. Особенно если грамотно отрезали пути отхода. Тут 100% потеря спецназовца.
Ну поди подойди к машине с таким вооружением на расстояние выстрела из РПГ. Да и замаскировать машину можно. А в случае чего она точно быстрее будет уходить чем солдат на своих двоих.
Против бармалеев дрон прокатит. Против современного противника со средствами РЭБ, ПЗРК и мини-радарами уже нет.
0
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№4
25.04.2019 16:15
Цитата, Враг сообщ. №2
имея спецназовскую подготовку не смогли за себя постоять толком

Это не кино. Спецназ и разведка смертники в случае обнаружения. Никакая подготовка не поможет против пули или снаряда.

А по теме, "боевые машины наводчика" - это наше ноухау какое-то. Что-то типа ретранслятора? Насколько мне известно, ни у кого в иных армиях такой фигни машины нет.
0
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№5
25.04.2019 16:38
Цитата, Makc сообщ. №3
Спецназ ВСЕГДА малочислен во время работы, и если он обнаружен то уйти не всегда реально. Особенно если грамотно отрезали пути отхода. Тут 100% потеря спецназовца.
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Это не кино. Спецназ и разведка смертники в случае обнаружения. Никакая подготовка не поможет против пули или снаряда.
Спасибо, кэп, и вам тоже, кэп )) Я не про это, а про то, что не слишком ли глупая затея создавать такую машину учитывая всё это?

Цитата, Makc сообщ. №3
Да и замаскировать машину можно.
Подъехать незамеченным и замаскировать машину всё же многократно трудней, чем это сделать пешком. Не?

Цитата, Makc сообщ. №3
Ну поди подойди к машине с таким вооружением на расстояние выстрела из РПГ.
Наверно не идиоты будут действовать, наверно учтут, а осведомлённость у пулемётчика так себе всё же - вполне можно подойти незаметно. Я уж молчу про ПТРК с его дальностью стрельбы.

Цитата, Makc сообщ. №3
А в случае чего она точно быстрее будет уходить чем солдат на своих двоих.
Так и догонять будет толпа на Тойот с ДШК и/или ПТУР. А может вертолёт прилетит, если это регулярная армия? В общем, явно не пешком будут ходить.

Цитата, Makc сообщ. №3
Против бармалеев дрон прокатит. Против современного противника со средствами РЭБ, ПЗРК и мини-радарами уже нет.
А против современной армии наводчик на "Тигре" что ли прокатит? На "Тигр" не действуют ни ракеты, ни РЭБ? Если дрон собьют, забанят с помощью РЭБ, то обидно, но ладно, а если уничтожат или пленят тех, кто пешком или в "Тигре" - это не хуже разве? Или о чём вы?
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№6
25.04.2019 16:47
Цитата, Враг сообщ. №5
Я не про это, а про то, что не слишком ли глупая затея создавать такую машину учитывая всё это?

Я вообще не понимаю концептуального смысла этой машины. Насколько мне известно, авианаводчик это солдат который идёт вместе с войсками, в одних рядах и обеспечивает их взаимодействие с авиацией. Вот есть у тебя в роте взвод управления, в нём есть пулемётчик, есть снайпер, есть радист, а есть авианаводчик... и каким краем тут эта машина? Персональный транспорт для него? Спецназ? Дак там тоже самое. Нет такого отдельного подразделения - авианаводчики. Так куда этот БОМАН тогда?
Машина разведки и управления это я еще понимаю,  а что за зверь БОМАН уяснить не могу.
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