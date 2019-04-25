Россия направила в Сирию новые БОМАНы

Россия направила на испытания в Сирию новые боевые машины наводчика (БОМАНы), выполняющие наводку ударной авиации, сообщили "Известиям" несколько информированных источников в Минобороны.

"Когда будет накоплен опыт применения, разработчики внесут необходимые конструктивные изменения, и машина начнет поставляться в войска", — пишет издание.

Современная БОМАН, отмечает газета, создана на базе бронеавтомобиля "Тигр". Машина получила мощную радиостанцию, лазерный целеуказатель, дальномер, тепловизор и терминалы автоматизированной системы управления (АСУ). БОМАН интегрирована в комплекс разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец".

"Раньше авианаводчик должен был нести на себе тяжелую аппаратуру. Кроме того, рядом с ним всегда должен был находиться радист. В машине же можно разместить гораздо более габаритную и мощную аппаратуру, которая может передавать информацию и на командный пункт, и сразу в воздух. Такое оборудование, конечно, на себе не потащишь", — сказал изданию бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В апреле большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ России "Цезарь Куников", ранее принимавший участие в доставке грузов в Сирию, сломался во время учений.

В том же месяце сообщалось, что первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики.