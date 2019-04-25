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25.04.2019
WarSpot

Носитель "Посейдонов" уже на воде

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Источник изображения: warspot.ru

Российский флот готовится осваивать новое оружие. Вчера, 23 апреля, "Российская газета" сообщила о том, что в Северодвинске из эллинга завода "Севмаш" выведена и спущена на воду атомная подлодка специального назначения "Белгород". Она является первой на флоте субмариной, способной нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон".

Информация о тактико-технических данных "Белгорода" засекречена, известны лишь общие данные. Строительство подлодки началось 24 июля 1992 года. Как сообщает ТАСС, субмарина первоначально создавалась по проекту 949А "Антей", но 20 декабря 2012 года её перезаложили заново по проекту 09852.

Проморолик подводного аппарата "Посейдон"

Предполагается, что до конца этого года подлодка будет достроена на плаву, после чего пройдут швартовые испытания. На боевое дежурство "Белгород" планируют поставить в 2020 году, а испытания "Посейдона" продлятся до 2021 года.

Работы по созданию "Посейдона" включены в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" сможет нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн, предназначенную для уничтожения военно-морских баз или авианосных группировок. При этом боевые возможности подводных ядерных зарядов уже подверглись критике.

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
949А Антей
Ядерный щит
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