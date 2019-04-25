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25.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон возглавляет террористическую организацию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Парламент Ирана объявил, что весь личный состав вооруженных сил Соединенных Штатов – террористы.

"Иранские депутаты преобладающим большинством голосов поддержали закон о признании всех военных США террористами", – говорится в сообщении Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Исламской Республики.

На этот шаг парламентарии пошли через день после того, как Вашингтон усилил давление на Тегеран, заявив, что ни одно государство отныне не избежит американских санкций в случае продолжения покупок нефти у Ирана.

Как известно, иранский парламент уже принял закон, который признал террористами военнослужащих Центрального командования ВС США, в зоне ответственности которого – Африка, Ближний и Средний Восток. Ранее в Вашингтоне официально заявили, что считают террористической организацией иранский Корпус стражей исламской революции ("Поединок на черных списках", "ВПК" №13, 2019).

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
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1 комментарий
№1
25.04.2019 11:06
Полностью поддерживаю депутатов Ирана, этим америкосовским клоунам давно надо яйца отрезать, забыли Вьетнам, может кострированные будут меньшие болтать и лезь куда не надо.
-1
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