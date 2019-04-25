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25.04.2019
Военное обозрение

Армения получит первые истребители Су-30СМ к началу 2020 года

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Первые многофункциональные истребители Су-30СМ для ВВС Армении Министерство обороны страны получит к началу 2020 года, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

Источник изображения: topwar.ru

Участвующий в Московской конференции по безопасности глава оборонного ведомства Армении, отвечая на вопрос о планах закупки российских самолетов, пояснил, что на первом этапе в конце этого и начале следующего года армянские ВВС получат четыре Су-30СМ.

На первом этапе будет четыре самолета. Поставки предусматриваются к концу года - началу 2020 года. Первые денежные транши за российские истребители уже переведены

- заявил Тоноян, добавив, что у Армении большие планы по закупке российских вооружений, поэтому республика будет "вооружаться и перевооружаться весьма усиленно".

Ранее сообщалось, что Армения намерена приобрести в интересах ВВС страны двенадцать российских многоцелевых истребителей Су-30СМ и активно ведет переговоры в этом направлении. Изначальное намерение приобрести всего четыре истребителя Су-30СМ в Минобороны страны посчитали неправильным и решили остановиться на закупке одной эскадрильи.

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Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
25.04.2019 07:59
Цитата, q
[url=]Изначальное намерение приобрести всего четыре истребителя Су-30СМ в Минобороны страны посчитали неправильным и решили остановиться на закупке одной эскадрильи.[/url]

А вот ВКС России считают что поставлять по 2 ед. в год Су-30СМ для морской авиации, это достаточно....
В результате не кораблей не самолетов для прикрытия с воздуа сил береговой обороны и нанесения привентивных ударов по кораблям противника вне зоны действия береговых ракетных комплексов Бастион и Бал.
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