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25.04.2019
Военно-промышленный курьер

Ланкийским спецслужбам грозит перестройка

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Отчет иностранной разведки утаили от президента

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил о намерении уволить руководителей силовых структур, которые не смогли предотвратить серию взрывов, жертвами которых стали более 350 человек. 23 апреля он сказал об этом в телевизионном обращении к нации.

"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет разведки от иностранного государства, не поделились им со мной. Соответствующие действия были бы сделаны. Я решил принять жесткие меры против этих чиновников", – подчеркнул глава государства, намекая на то, что смог бы предотвратить теракты. Отправить руководителей ведомств в отставку президент пообещал в течение 24 часов. "Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели", – отметил Сирисена.

Между тем французское информагентство AFP, ссылаясь на собственный источник, сообщило 22 апреля, что предупреждение о планах экстремистов нанести удар по "ключевым церквям" на территории островного государства начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джаясундара передал подчиненным за 10 дней до террористических атак. В документе, о котором идет речь, указано, что акцию готовит исламистское движение NTJ (National Thowheeth Jama'ath), подчеркивает AFP. Эту группировку связывали с произошедшими в 2018 году случаями вандализма по отношению к буддийским статуям.

“Для предотвращения расползания слухов правительство закрыло доступ к основным социальным сетям и службам обмена сообщениями”

21 апреля на Шри-Ланке почти одновременно прогремели взрывы в католических церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа, а также в трех отелях столицы страны Коломбо: Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Позже седьмой теракт произошел в Дехивала-Маунт-Лавинии и восьмой – в Демате, пригороде столицы. Через день ответственность за взрывы взяло на себя запрещенное в РФ "Исламское государство".

На Шри-Ланке введен комендантский час с 18-00 до 6 утра. Для предотвращения дезинформации и слухов правительство закрыло доступ к основным социальным сетям и службам обмена сообщениями, включая Facebook и WhatsApp. По подозрению в причастности к преступлениям арестованы десятки людей. Семерых из них задержали в одном из домов в Коломбо, при этом в ходе полицейского рейда были убиты трое правоохранителей. По сведениям Hindustan Times, все арестованные – члены мусульманской общины страны.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в подготовке и осуществлении террористических актах установлены. В свою очередь министр жилищного строительства и культуры Саджит Премадаса назвал воскресные теракты "совершенно новым типом терроризма" и напомнил, что это первый случай после десятилетия относительного спокойствия. Чиновник имел в виду продолжительную гражданскую войну на Шри-Ланке между сепаратистами – "Тиграми освобождения Тамил-Илама" (часть тамилов исповедует ислам, но абсолютное большинство – индуисты) и правительством, которая закончилась в мае 2009 года и унесла около 100 тысяч жизней.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Франция
Шри-Ланка
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