Украинца приговорили в Москве за контрабанду запчастей для "Арматы"

Украинца Андрея Гашенко признали виновным в попытке контрабанды запчастей для танков "Армата" и Т-90 и назначили наказание в виде лишения свободы на год и четыре месяца.

"Признать Гашенко виновным и назначить ему один год и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима. В связи с тем, что Гашенко находится под стражей с 31 мая 2018 года, считать наказание отбытым и освободить в зале суда", – огласила приговор судья Таганского суда Москвы Альбина Тимакова, передает ТАСС.

До тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, Гашенко будет находиться под подпиской о невыезде.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК – приготовление к контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Гашенко был под арестом в СИЗО "Лефортово" с мая 2018 года.

Уроженец Краматорска Донецкой области Андрей Гашенко договорился о покупке в Москве 40 конденсаторов военного назначения, использующихся в Т-90 и "Армате". Его задержали 30 мая 2018 года при передаче ему партии комплектующих.

Гашенко признал вину и раскаялся, но заказчики на территории Украины не установлены до сих пор.

Алексей Дегтярев