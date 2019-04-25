Китай незаконно использовал спутники США

Китай несколько лет использовал в военных целях, распространении государственной информации и работе полиции не менее девяти спутников гражданского назначения, незаконно приобретенных в США через офшоры и владельцев космических аппаратов, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о спутниках гонконгской компании AsiaSat, которая на 75 процентов (через корпорацию Citic и инвестиционный фонд Carlyle Group) принадлежит китайским властям. Американская газета сообщает, что азиатский оператор приобрел космические аппараты у Boeing, SSL и Maxar Technologies.

В AsiaSat уверяют, что военные использовали спутники только для помощи при стихийных бедствиях. Согласно данным издания, в 2011 году Citic напрямую заявляла среди спутниковых клиентов Министерство госбезопасности КНР, китайскую разведку и военных. В SSL подтвердили продажу AsiaSat пяти космических аппаратов, заверив, что спутники строились исключительно в гражданских целях.

В апреле международная научная сеть оптических инструментов ISON (International Scientific Optical Network) обнаружила в околоземном пространстве 13 связанных с космическим аппаратом Intelsat 29e обломков.

Действующее законодательство ограничивает сотрудничество США с Китаем в космической сфере, однако для Гонконга, бывшей британской колонии, такой запрет не действует.