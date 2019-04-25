Генштаб рассказал о развертывании американской ПРО в космосе

США приступили к развертыванию средств противоракетной обороны (ПРО) в космосе, что ограничит свободное использование космического пространства для любой страны. Об этом заявил в среду, 24 апреля, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Развертывание ударных средств американской противоракетной системы в космосе представляет угрозу для свободного использования космического пространства любым государством", — цитирует генерала ТАСС.

Он подчеркнул, что США могут использовать космические средства ПРО для нанесения ударов по объектам России и Китая.

"Как и в случае с установками Мк-41 (размещаемые США в Европе системы ПРО, которые способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk. — Ред.), не исключается возможность использования космических средств для нанесения превентивного удара по объектам России и Китая", — сказал Познихир.

Генерал добавил, что с учетом "глобальности функционирования космических средств" удар может быть нанесен по любой стране.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.