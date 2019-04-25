Делегация Мьянмы посетила оборонные предприятия России

ЦАМТО, 24 апреля. Делегация Мьянмы, прибывшая на Московскую конференцию по международной безопасности, посетила российские предприятия ОПК и ознакомилась с их продукцией.

Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Мне известно, что делегация Мьянмы посетила российские предприятия оборонно-промышленного комплекса и ознакомилась с их продукцией и производственным потенциалом. Теперь вы имеете объективное представление о наших возможностях", – сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что Россия рассматривает Мьянму в качестве надежного союзника и стратегического партнера в Юго- Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Российско-мьянманское сотрудничество в военной и военно-технической областях последовательно развивается, в том числе благодаря вашему личному вкладу в укрепление двусторонних связей. Уверен, что сегодняшние переговоры послужат укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Примечание ЦАМТО:

Одним из предприятий, которое посетила делегация Мьянмы, стал Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут". В ходе визита 22 апреля на ИАЗ главнокомандующему ВС Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну был представлен первый Су-30СМЭ, предназначенный для поставки в эту страну.