Денис Мантуров: разработка ЗРС С-500 находится в завершающей стадии
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru
ЦАМТО, 24 апреля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка ЗРС С-500 находится в завершающей стадии, передает "РИА Новости".
"Речь идет о завершении работ по ОКР и последующем запуске серийного производства", – сказал министр по итогам заседания правительственной комиссии по импортозамещению.
ЗРС С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Система будет иметь радиус поражения 600 км и сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростями до 7 км/сек.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3, передает "РИА Новости".
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