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25.04.2019
ЦАМТО

Денис Мантуров: разработка ЗРС С-500 находится в завершающей стадии

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 24 апреля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка ЗРС С-500 находится в завершающей стадии, передает "РИА Новости".

"Речь идет о завершении работ по ОКР и последующем запуске серийного производства", – сказал министр по итогам заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

ЗРС С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Система будет иметь радиус поражения 600 км и сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростями до 7 км/сек.

По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3, передает "РИА Новости".

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Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Мантуров Денис
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