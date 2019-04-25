Денис Мантуров: разработка ЗРС С-500 находится в завершающей стадии

ЦАМТО, 24 апреля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка ЗРС С-500 находится в завершающей стадии, передает "РИА Новости".

"Речь идет о завершении работ по ОКР и последующем запуске серийного производства", – сказал министр по итогам заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

ЗРС С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Система будет иметь радиус поражения 600 км и сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростями до 7 км/сек.

По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3, передает "РИА Новости".